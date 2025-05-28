ЄС планує продовжити тимчасовий захист для українців до 2027 року

Про це повідомив посол України при ЄС Всеволод Ченцов у коментарі для Європейської правди

Європейський Союз (ЄС) планує розглянути можливість продовження тимчасового захисту для українців до березня 2027 року. Це питання буде обговорюватися на засіданні Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ, яке відбудеться 12-13 червня в Люксембурзі.

Посол України при ЄС Всеволод Ченцов повідомив, що продовження тимчасового захисту до березня 2027 року пов’язане з актуальною безпековою ситуацією в Україні, яка залишається складною.

На даний момент механізм тимчасового захисту діє до 4 березня 2026 року. Водночас у ЄС тривають активні обговорення щодо подальших дій після закінчення терміну дії цієї директиви. Розглядаються різні варіанти, включаючи перехід до національних статусів проживання, таких як робочі або студентські візи, а також можливість надання статусу біженця.

Наступного тижня віце-прем’єр-міністр України Олексій Чернишов планує відвідати Брюссель для переговорів з єврокомісаром з міграції Магнусом Бруннером та іншими європейськими посадовцями. Під час зустрічі обговорюватимуть умови подальшого тимчасового захисту, а також можливі механізми повернення українців у разі покращення безпекової ситуації в Україні після завершення дії директиви.

Нагадаємо, що 25 червня 2024 року Рада ЄС вже продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2026 року. За даними Євростату, станом на 31 січня 2025 року цей статус мали близько 4,3 мільйона українців, які виїхали з країни через повномасштабне вторгнення Росії.

Програма тимчасового захисту була запроваджена 4 березня 2022 року у відповідь на масовий виїзд українців за кордон через війну. У червні 2024 року Європейська Рада ухвалила рішення про продовження цього статусу ще на один рік – до березня 2026 року.