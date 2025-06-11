ЄС готує санкції проти китайських банків за підтримку Росії

Про це свідчать документи Bloomberg, з якими ознайомився Bloomberg.

Європейський Союз розглядає можливість введення санкцій проти двох китайських банків, які, за інформацією Bloomberg, допомагають Росії обходити торговельні обмеження, встановлені ЄС. Ця інформація міститься в документах, з якими ознайомилися журналісти.

Згідно з проєктом санкцій, європейським фінансовим установам може бути заборонено проводити будь-які фінансові операції з цими двома банками, які розташовані поблизу кордону Китаю з Росією. На даний момент Bloomberg не розкриває назви цих банків, оскільки санкції ще не були офіційно оголошені.

У документі зазначається, що ці банки можуть бути включені до списку фінансових установ, які допомагали Москві “обробляти транзакції або надавати експортне фінансування для торговельних операцій”, що дозволяють уникати санкцій ЄС. Деякі з цих банків також надавали “послуги з обігу криптоактивів”, які сприяють ухиленню Росії від санкцій.

Представник Європейської комісії відмовився коментувати зміст цих документів.

Крім того, до нового пакету санкцій планується включити кілька китайських компаній, які вже підпадають під обмеження ЄС.

Пекін неодноразово заперечував свою участь у підтримці російських військових дій.

Ці пропозиції є частиною 18-го пакету санкцій ЄС, який готується з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

10 червня ЄС оголосив про підготовку нового пакету санкцій проти Росії, до якого увійдуть: Північні потоки 1 і 2, нові компанії, що займаються видобутком та експортом нафти, Росатом з усім топменеджментом, а також судна тіньового флоту Росії, які займаються перевезенням нафти.