Єврокомісія посилює санкції проти російської нафти у 18-му пакеті

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Європейська комісія (ЄК) має намір у найближчі тижні продовжити обговорення з міжнародними партнерами щодо можливого посилення обмежень на експорт російської нафти до Європейського Союзу. Про це повідомила заступниця головного речника Єврокомісії Аріанна Подеста.

Вона зазначила, що питання перегляду верхньої межі ціни на нафту залишається актуальним, хоча вже запроваджені обмеження виконують свою роль.

“З іншого боку, останніми днями ми бачимо, що ціна на нафту зросла, тож існуюча верхня межа ціни на нафту наразі виконує свою функцію. Тому на даний момент існує дещо менший тиск на зниження верхньої межі ціни на нафту.” – Аріанна Подеста

Вона також підкреслила, що в рамках 18-го пакета санкцій ЄС гранична ціна залишається важливою частиною санкційної політики, спрямованої на обмеження фінансових можливостей Росії та послаблення її військових потуг.

“Ми віддані цій політиці та продовжимо працювати з нашими партнерами, аби вона була ще ефективнішою. Усе, що ми робимо, спрямовано на те, щоб обмежити здатність Росії фінансувати війну, водночас забезпечуючи стабільність енергетичного ринку в ЄС.” – Аріанна Подеста

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що зростання цін на нафту, викликане геополітичною ситуацією, підвищує ефективність чинної стелі.

Огляд 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії

У червні 2025 року Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, який включає нові обмеження для енергетичного та банківського секторів Росії. Ці санкції також стосуються транзакцій, пов’язаних з проєктом “Північний потік”.

Енергетичний сектор та газ

Заборонено всі транзакції, пов’язані з Nord Stream 1 і 2: жоден оператор з ЄС не зможе здійснювати угоди через ці трубопроводи.

Ціновий ліміт на нафтопродукти знижено з $60 до $45 за барель, щоб ускладнити Росії отримання доходів.

Розширено “тіньовий флот”: до санкційного списку додано ще 77 танкерів, які перевозили нафту поза законами.

Заборонено імпорт нафтопродуктів, виготовлених з російської нафти, щоб уникнути обходу санкцій через треті країни.

Фінансовий сектор та банківська сфера

Обмеження SWIFT трансформовано в повну заборону транзакцій: це стосується 22 російських банків та операторів з третіх країн, які допомагають обходити санкції.

Накладено санкції на Російський фонд прямих інвестицій (RDIF) разом із його дочірніми структурами.