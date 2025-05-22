Рада ЄС розгляне позбавлення Угорщини права голосу через порушення цінностей

27 травня Рада Європейського Союзу проведе восьме слухання, присвячене можливому позбавленню Угорщини права голосу. Це рішення пов’язане з серйозними порушеннями цінностей, на яких базується ЄС. Відповідна інформація міститься в порядку денному Ради з загальних питань на зазначену дату.

Процедура, що стосується порушення Угорщиною основоположних цінностей ЄС, була ініційована ще у 2018 році відповідно до статті 7 Договору про Європейський Союз. Ця стаття передбачає, що країна-член може бути позбавлена права голосу у Раді ЄС у випадку серйозних порушень основних цінностей Союзу.

21 травня депутати Європейського парламенту звернулися до Єврокомісії з вимогою зупинити фінансування Угорщини. Вони вважають, що країна підриває ключові цінності ЄС, такі як незалежність судової системи та свобода зібрань. Депутати також засуджують використання Угорщиною права вето щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС.

У 2022 році Євросоюз призупинив фінансування Угорщини через недостатній контроль за використанням коштів. У відповідь уряд Віктора Орбана запровадив ряд реформ, зокрема створення Інтеграційного управління. Проте, за оцінками європарламентарів, Угорщина не досягла значного прогресу з того часу.

Блокування Угорщиною вступу України до ЄС

З початку 2025 року Угорщина блокує відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу. Уряд країни стверджує, що членство України в ЄС стане тягарем як для блоку, так і для самої Угорщини.

Міністр юстиції України Олена Стефанішина повідомила, що з 12 травня Київ та Будапешт домовилися про проведення регулярних консультацій для розблокування переговорного процесу щодо вступу України до ЄС.

11 травня Угорщина відклала переговори з Україною щодо національних меншин, які мали відбутися 12 травня. Угорське Міністерство закордонних справ пояснило це рішення звинуваченнями у шпигунстві, які були висунуті Києвом на адресу Будапешта.

Крім того, Угорщина планує провести консультативний референдум щодо вступу України до ЄС. У бюлетені буде представлено сім нібито загроз для країни від членства України в Євросоюзі. Референдум триватиме з середини квітня до 20 червня, а його результати не матимуть обов’язкової сили для уряду Угорщини.

Уряд Угорщини також розіслав листи громадянам із закликом висловитися проти членства України в ЄС під час консультативного референдуму.