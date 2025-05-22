Рада Європейського Союзу ухвалила важливе рішення, відкривши ще вісім глав у переговорах про членство з Албанією. Це сталося в рамках кластера “Конкуренція та інклюзивне зростання”, про що йдеться в офіційній заяві Ради ЄС.

Серед нових відкритих розділів можна виділити такі: Цифрова трансформація та медіа, Оподаткування, Економічна та монетарна політика, Соціальна політика та зайнятість, Політика підприємництва та промисловості, Наука та дослідження, Освіта та культура, а також Митний союз.

Європейський Союз також визначив контрольні показники, які необхідно виконати для попереднього закриття цих розділів. Це є важливою частиною процесу гармонізації законодавства Албанії з нормами ЄС.

На даний момент ЄС вже відкрив переговори з Албанією в рамках кластерів “Основи”, “Зовнішні відносини” та “Внутрішній ринок”. Загалом переговори ведуться у шести тематичних кластерах: “Основи”, “Внутрішній ринок”, “Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання”, “Зелений порядок денний та сталий зв’язок”, “Ресурси, сільське господарство та згуртованість” і “Зовнішні зв’язки”.

Важливо зазначити, що кластер “Основи” відкривається першим і закривається останнім, оскільки він є ключовим для моніторингу відповідності законодавства країни-претендента стандартам ЄС.

Раніше також повідомлялося, що Європейський Союз має намір відкрити третій кластер переговорів з Албанією, що свідчить про поступове просування країни на шляху до членства в ЄС.