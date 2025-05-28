Рада ЄС скасувала економічні санкції проти Сирії, підтримуючи відновлення

Як повідомляється на сайті Ради ЄС

Рада Європейського Союзу ухвалила нові правові акти, які скасовують економічні санкції проти Сирії, за винятком тих, що стосуються безпеки. Це рішення було оголошене на офіційному сайті Ради ЄС і стало результатом політичного рішення, прийнятого 20 травня 2025 року.

Основною метою цих дій є підтримка сирійського народу в процесі відновлення та створення нової, інклюзивної, плюралістичної і мирної Сирії. У рамках цього підходу Рада також виключила 24 організації зі списку санкцій, які раніше підлягали замороженню активів та економічних ресурсів.

Серед виключених організацій – банки, включаючи Центральний банк Сирії, а також компанії, що працюють у важливих секторах економіки, таких як видобуток і переробка нафти, бавовна та телекомунікації. Додатково, зі списку були вилучені деякі медіа-ресурси та телеканали.

Кая Каллас, Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки, підкреслила, що це рішення є «правильним кроком у цей історичний момент», оскільки воно спрямоване на реальну підтримку відновлення країни та політичного переходу, що відповідає прагненням усіх сирійців.

«Протягом останніх 14 років ЄС підтримував сирійський народ і продовжуватиме це робити. Сьогодні ми підтверджуємо свої зобов’язання як партнера у перехідному процесі, що допомагає сирійцям возз’єднатися і побудувати мирну, інклюзивну Сирію», – зазначила Каллас.

Водночас Рада продовжила санкційний список осіб і організацій, пов’язаних із режимом Башара Асада, до 1 червня 2026 року. У відповідь на сплеск насильства в прибережному регіоні Сирії в березні 2025 року, були введені нові обмежувальні заходи в рамках Глобального режиму санкцій ЄС у сфері прав людини.

Ці нові санкції стосуються двох фізичних та трьох юридичних осіб, які вчинили серйозні порушення прав людини. Рада ЄС також висловила готовність продовжувати моніторинг ситуації на місцях та вводити додаткові обмеження проти порушників прав людини і тих, хто сприяє нестабільності в Сирії.

Правові акти, що регламентують ці зміни, незабаром будуть опубліковані в Офіційному журналі Європейського Союзу.

Варто зазначити, що 6 січня 2025 року Сполучені Штати скасували низку санкцій після падіння режиму Башара Асада і тимчасово дозволили певні фінансові операції з новим сирійським урядом. А 24 лютого ЄС ухвалив рішення про припинення обмежувальних заходів щодо ключових секторів сирійської економіки.