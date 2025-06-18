Рада ЄС затвердить 18-й пакет санкцій проти Росії 23 червня 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На засіданні Ради Європейського Союзу, яке заплановане на 23 червня, одним із центральних питань стане затвердження 18-го пакета санкцій проти Росії. Цю інформацію підтвердив високопоставлений дипломат ЄС, який побажав залишитися анонімним.

“На засіданні буде підтверджено підтримку України. Головна тема – затвердження 18-го пакета санкцій. Це може статися або під час засідання міністрів, або на саміті лідерів ЄС 26–27 червня.” – високопоставлений дипломат ЄС

Дипломат також зазначив, що на порядку денному стоїть питання розширення Євросоюзу. Проте одна з країн-членів, а саме Угорщина, блокує цей процес, що викликає розчарування серед інших дипломатів, зокрема на зустрічах послів ЄС.

27 травня, напередодні засідання Ради ЄС, міністр у справах Євросоюзу Угорщини Янош Бока заявив, що Будапешт не планує підтримувати відкриття переговорних кластерів для вступу України до ЄС через напружені двосторонні політичні відносини.

На засіданні Ради закордонних справ 23 червня також буде присутній міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Деталі 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії

У червні 2025 року Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, який включає нові обмеження для енергетичного та банківського секторів Росії. Санкції також стосуються транзакцій, пов’язаних із проєктом “Північний потік”.

Енергетичний сектор та газ

Серед нововведень – заборона всіх транзакцій, пов’язаних із Nord Stream 1 і 2, що забороняє операторам з ЄС здійснювати будь-які угоди через ці трубопроводи.

Ціновий ліміт на нафтопродукти знижено з $60 до $45 за барель, що ускладнить Росії отримання доходів.

Розширено “тіньовий флот”: до санкційного списку додано ще 77 танкерів, які перевозили нафту з порушенням законодавства.

Також введено заборону на імпорт нафтопродуктів, виготовлених із російської нафти, щоб запобігти обходу санкцій через треті країни.

Фінансовий сектор та банківські обмеження

Обмеження SWIFT трансформовано в повну заборону транзакцій, що стосується 22 російських банків та операторів з третіх країн, які допомагають обходити санкції.

Санкції також накладено на Російський фонд прямих інвестицій (RDIF) та його дочірні структури.