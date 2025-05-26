ЄС закликає вжити заходів проти Угорщини через заборону прайд-параду

Про це повідомляє видання Politico, яке ознайомилося зі спільною заявою країн ЄС.

Франція та Німеччина, разом з іншими країнами Європейського Союзу, закликають Європейську комісію вжити рішучих заходів проти Угорщини через заборону прайд-параду в Будапешті, яку ініціював прем’єр-міністр Віктор Орбан. Цю інформацію оприлюднило видання Politico, посилаючись на спільну заяву країн ЄС.

Документ, підготовлений Міністерством закордонних справ Нідерландів, закликає Єврокомісію «використати всі доступні інструменти верховенства права» для впливу на угорський уряд з метою скасування заборони на проведення прайд-параду. У листі, підписаному представниками Франції, Німеччини, Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Ірландії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Португалії, Словенії та Швеції, висловлюється глибоке занепокоєння ситуацією.

У заяві підкреслюється, що угорські закони, які передбачають штрафи для організаторів та учасників ЛГБТК+ заходів під приводом захисту дітей, суперечать основним цінностям ЄС, зокрема людській гідності, свободі, рівності та правам людини, закріпленим у статті 2 Договору про Європейський Союз.

Хоча в документі не вказано конкретні кроки, які має вжити Брюссель, одним із можливих варіантів є застосування тимчасових заходів, схожих на судові заборони, які змусили б угорський уряд дозволити проведення прайду та захистити права людини.

Згідно з інформацією Politico, єврокомісарка з питань рівності Хаджа Лахбіб відкинула ідею запровадження тимчасових заходів, посилаючись на відсутність підтримки з боку голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Представники Єврокомісії та угорського представництва в Брюсселі утрималися від коментарів.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що країни-члени ЄС, які порушують принципи верховенства права, можуть зіткнутися з процедурами порушення, а також можливістю відкликання європейських фондів.

18 березня 2025 року угорський парламент ухвалив закон, що забороняє проведення ЛГБТ-прайдів у країні. Цей закон дозволяє владі використовувати програмне забезпечення для ідентифікації учасників таких заходів. Документ, запропонований правлячою партією Віктора Орбана, викликав хвилю протестів у Будапешті. Проте наступного дня президент Угорщини Тамаш Сулик підписав закон, незважаючи на критику правозахисних організацій, які вважають цей крок обмеженням свободи зібрань.