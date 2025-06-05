ЄС критикує Росію за відсутність миру, СБУ знищила 41 літак у спецоперації

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Російська сторона не виявляє намірів зупинити війну проти України. Представники Європейського Союзу вважають, що Кремль продовжує “ігри”, і немає жодних ознак бажання миру з боку Володимира Путіна. Про це заявила Кая Каллас, висока представниця ЄС з питань закордонних справ, під час коментаря для журналістів.

“Ми не бачимо жодних зрушень у питанні припинення вогню. Очевидно, що Путін все ще грає в ігри, і немає жодних ознак того, що вони хочуть миру.” – Кая Каллас

Каллас також підкреслила, що Євросоюз продовжує посилювати тиск на Росію через санкції. Вона зазначила, що після ухвалення 17-го пакета обмежень, ЄС вже працює над 18-м.

“Ми досягли моменту, коли санкції дійсно впливають на ланцюги постачання. Ймовірно, буде більший вплив, щоб змусити Росію бажати миру.” – Кая Каллас

Крім того, вона відзначила успішність атак українських безпілотників на російські військові об’єкти.

“Ми бачили протягом минулих вихідних атаки українських безпілотників, які переписують військову історію. Вони використовують дрони, що коштують тисячі, щоб знищити літаки вартістю мільйони. Це явно збільшує ціну і для росіян.” – Кая Каллас

Спеціальна операція “Павутина” СБУ

1 червня 2025 року Служба безпеки України провела спецоперацію “Павутина” на території Росії, підготовка до якої тривала понад півтора року. Дрони СБУ вразили цілі на чотирьох військових аеродромах РФ – “Бєлая”, “Дягілєво”, “Олєнья” та “Іваново”. В результаті операції було знищено 41 літак, серед яких – А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160.

За словами керівника СБУ Василя Малюка, вартість знищених літаків може перевищувати 7 мільярдів доларів, що становить близько 34% носіїв крилатих ракет, які базуються на основних аеродромах Росії.

Операція проходила у трьох часових поясах і вимагала складної логістики. Спочатку до Росії були переправлені FPV-дрони, а згодом – “мобільні дерев’яні будиночки”. На території Росії дрони були заховані під дахи цих будиночків, які розміщувалися на вантажівках. У визначений момент дахи дистанційно відкривалися, і дрони прямували до цілей – російських бомбардувальників.