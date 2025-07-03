Єврокомісія врахувала позицію Словаччини щодо відмови від російських енергоносіїв до 2027 року

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Європейська комісія в рамках робочої групи в Братиславі врахувала вимоги Словаччини щодо відмови від російських енергоносіїв. Цю інформацію підтвердило Міністерство економіки Словаччини.

Зустріч, що відбулася 3 липня 2025 року, стала продовженням переговорів, які проходили в Брюсселі та Люксембурзі. Вони були присвячені заходам Дорожньої карти REPowerEU, що передбачає повну відмову від російських енергоносіїв до кінця 2027 року.

Пропозиція Єврокомісії врахувала позиції Словаччини, які були висловлені під час спільних робочих зустрічей. Це дозволило відтермінувати заборону на постачання за довгостроковими контрактами до кінця 2027 року, а також внести виняток для спотової торгівлі російським трубопровідним газом для країн-членів, які не мають виходу до моря. Це рішення дозволить реалізувати заходи навіть після загальної заборони на спотову торгівлю.

Крім того, було додано положення про призупинення заборони на постачання російського газу в разі негативних змін у певній країні ЄС, що стосуються енергетичної безпеки та зростання цін на енергоносії.

Віцепрем’єрка та міністерка економіки Денiса Сакова зазначила, що ця зустріч стала важливим кроком у пошуку збалансованих рішень для забезпечення доступних цін на енергоносії, особливо для словацької промисловості.

На зустрічі послів ЄС 27 червня Словаччина висловила прохання відкласти ухвалення 18-го пакету санкцій проти Росії. Це було зумовлено необхідністю знайти задовільне рішення щодо негативних наслідків для Словаччини від запропонованого законодавства RePowerEU.

Раніше Угорщина оголосила про намір разом зі Словаччиною блокувати ухвалення 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Однак у представництві Словаччини при ЄС спростували цю інформацію, зазначивши, що це питання не було включено до порядку денного зустрічі Ради ЄС.