Єврокомісія проти закону Угорщини про прозорість іноземного фінансування

Про це повідомляє Euronews.

Європейська комісія вимагає від Угорщини скасувати законопроєкт, що стосується “прозорості суспільного життя”, який регулює іноземне фінансування громадських організацій та медіа. Якщо цей закон буде ухвалено, угорський уряд зможе вимагати від організацій та медіа розкриття інформації про джерела їхнього іноземного фінансування, що викликало занепокоєння у Єврокомісії.

Згідно з інформацією, наданою Єврокомісією, цей законопроєкт надає угорському уряду надмірні повноваження для контролю над пресою та обмеження критичних голосів у суспільстві. Документ передбачає реєстрацію неурядових організацій і медіа, які отримують фінансування з-за кордону, у спеціальному списку загроз національному суверенітету, а також можливість замороження їхніх фінансових ресурсів.

Крім того, законопроєкт передбачає жорсткі штрафи для організацій, які продовжуватимуть отримувати іноземне фінансування після його ухвалення. Єврокомісія підкреслює, що захист свободи об’єднань та створення сприятливого середовища для діяльності громадянського суспільства є пріоритетом для всього Європейського Союзу.

«Комісія надає великого значення ролі громадянського суспільства і залишатиметься відданою захисту свободи об’єднань, а також створенню сприятливих умов для їхньої роботи по всьому ЄС, зокрема щодо доступу до фінансування. Ми без вагань вживемо необхідних заходів, якщо цей законопроєкт буде ухвалено», – зазначили представники Єврокомісії.

Угорський уряд обґрунтовує необхідність ухвалення цього закону тим, що іноземні організації, зокрема Єврокомісія, нібито втручаються у внутрішню політику країни через фінансування неурядових організацій та медіа. Правляча партія «Фідес» охарактеризувала закон як політичну заяву, підкреслюючи, що угорська демократія підзвітна лише угорському народу.

27 травня Рада Європейського Союзу проведе слухання щодо можливості позбавлення Угорщини права голосу у разі серйозного порушення основних цінностей ЄС. Це вже восьме слухання у справі порушень з боку Угорщини, ініційоване відповідно до статті 7 Договору про Європейський Союз, процедура якої розпочалася ще у 2018 році.