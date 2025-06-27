18-й пакет санкцій ЄС проти Росії: обговорення та ключові обмеження

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На саміті Європейської Ради, що відбувся 26 червня, лідери країн ЄС обговорили 18 пакет санкцій проти Росії, однак голосування щодо його впровадження ще не відбулося. Про це повідомив високопосадовець Євросоюзу.

За словами джерела, Словаччина не накладала вето на цей пакет, оскільки обговорення все ще тривало. Інший дипломат з ЄС зазначив, що ухвалення пакета не планувалося на саміті 26 червня.

“Жодна країна не має проблем з пакетом. Питання в RePower EU.”

Раніше повідомлялося про намір досягти політичної згоди щодо 18 пакета санкцій під час Європейської Ради. Проте 26 червня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що накладе вето на пакет, якщо його не відтермінують через незгоду з пропозицією про припинення імпорту російських енергоносіїв.

24 червня міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар зазначив, що країна оцінила попередні пункти пакета і, якщо не з’явиться нічого нового, зможе його підтримати, оскільки санкції не матимуть негативного впливу на словацьку економіку.

Огляд 18 пакета санкцій ЄС проти Росії

У червні 2025 року Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, який включає нові обмеження для енергетичного та банківського секторів Росії. Санкції також стосуються транзакцій, пов’язаних з проєктом “Північний потік”.

Енергетичний сектор:

Заборона всіх транзакцій, пов’язаних із Nord Stream 1 і 2: оператори з ЄС не зможуть укладати угоди через ці трубопроводи.

Ціновий ліміт на нафтопродукти знижено з $60 до $45 за барель, щоб ускладнити Росії отримання доходів.

Розширення “тіньового флоту”: до санкційного списку додано ще 77 танкерів, які перевозили нафту поза законами.

Заборона імпорту нафтопродуктів, виготовлених із російської нафти, щоб уникнути обходу санкцій через треті країни.

Фінансовий сектор: