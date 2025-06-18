ЄС не підтримує санкції проти ХАМАС через вето однієї країни

Згідно з міжнародним правом, зокрема резолюцією Ради Безпеки ООН №2334, ізраїльські поселення на окупованих палестинських територіях вважаються незаконними.

Серед усіх країн Європейського Союзу лише одна не підтримує введення санкцій проти угруповання ХАМАС та насильницьких ізраїльських поселень на палестинських територіях, зокрема на Західному березі річки Йордан. Цю інформацію озвучив високопосадовець ЄС.

“Тоді як деякі міністри Ізраїля вже під санкціями партнерських країн, ЄС знову виявився неспроможним ухвалити навіть м’яке рішення – виключно через ірраціональне вето однієї країни. Якщо це питання не буде вирішене на Раді міністрів ЄС із закордонних справ, його передадуть на розгляд Європейської Ради.” – Топдипломат ЄС

Саміт Європейської Ради заплановано на 26-27 червня. Питання перегляду угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем стало важливим під час засідання ради, що викликало жваву дискусію серед представників країн-членів. Після того, як Кая Каллас вирішила провести оцінку угоди, більшість країн наполягала на отриманні письмового варіанту від Європейської служби зовнішніх дій (ЄСЗД). У відповідь ЄСЗД пообіцяла надати документ до п’ятниці.

Наступним кроком стане обговорення Ради міністрів ЄС оцінки угоди з Ізраїлем, яку підготує головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

“Далі Європейська Рада візьме до уваги цю оцінку й закличе Раду міністрів закордонних справ вжити необхідних заходів. І лише у липні Рада міністрів знову повернеться до цього питання – цього разу вже не для оцінки ситуації, а для ухвалення відповідних заходів на основі цієї оцінки.” – Топдипломат ЄС

29 травня стало відомо, що уряд Ізраїлю затвердив будівництво 22 нових поселень на окупованому Західному березі Йордану. Це найбільше розширення за останні десятиліття, що суперечить міжнародному праву. Міжнародна спільнота, включаючи Велику Британію, Францію та Канаду, засудила це рішення та пригрозила санкціями. Лондон призупинив переговори щодо угоди про вільну торгівлю, а Євросоюз переглядає свою угоду про асоціацію з Ізраїлем.

Згідно з міжнародним правом, зокрема резолюцією Ради Безпеки ООН №2334, ізраїльські поселення на окупованих палестинських територіях вважаються незаконними. Міжнародний суд ООН у 2024 році підтвердив цю незаконність і закликав Ізраїль припинити окупацію та вивести всіх поселенців.

7 жовтня 2023 року угруповання ХАМАС здійснило напад на територію Ізраїлю з Сектору Гази, захопивши кілька населених пунктів у прикордонній зоні та взявши в заручники десятки людей. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію. Внаслідок військових дій у палестинському анклаві виникла гуманітарна криза, загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у загрозі, яку він становить для країни.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду про припинення вогню, що набула чинності 19 січня 2025 року. Угода складається з трьох етапів, перший з яких передбачає повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених пунктів Сектору Гази та звільнення частини заручників. 18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю оголосили про відновлення вогню у Секторі Гази.

17 травня Армія оборони Ізраїлю оголосила про новий наступ у палестинському анклаві з метою ліквідації ХАМАС та звільнення заручників. Палестина повідомила про 146 загиблих. Бойові дії тривають.

30 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладання угоди про припинення вогню на 60 днів.