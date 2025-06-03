Європарламент продовжив угоду про вантажні автоперевезення з Україною до 2025 року

Про це йдеться на сайті Європарламенту

3 червня Комітет з транспорту та туризму Європейського парламенту ухвалив рішення про продовження угоди між ЄС та Україною, що стосується вантажних автоперевезень, до кінця 2025 року. Цю інформацію оприлюднено на офіційному сайті Європарламенту.

Основною метою угоди є спрощення процесу транспортування товарів в умовах війни. Угода була укладена в червні 2022 року у відповідь на порушення транспортної логістики, викликані повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Євродепутати вважають цю угоду успішною, оскільки вона дозволила українським та європейським перевізникам здійснювати транзит та виконувати перевезення без необхідності отримання окремих дозволів.

З огляду на те, що російська агресія продовжує завдавати шкоди українській транспортній інфраструктурі, комітет Європарламенту підтримав продовження угоди, отримавши 32 голоси “за”, 6 “проти” та 2 утримання.

Депутати також висловили підтримку оновленню угоди, щоб вирішити ряд проблем, пов’язаних з її реалізацією. Зокрема, йдеться про вимогу для водіїв мати документи, що підтверджують їх право на міжнародні перевезення, а також спеціальну наліпку на лобовому склі, яка підтверджує, що рейс охоплений угодою.

Документ передбачає захисний механізм, що дозволяє тимчасово призупинити дію угоди в окремих регіонах, якщо на місцевому ринку перевезень виникають серйозні порушення.

Після схвалення комітетом, оновлену угоду буде представлено на розгляд Європейського парламенту на пленарному засіданні в червні. Ця угода вже діє тимчасово з червня 2024 року і має залишатися чинною до кінця 2025 року.

Згідно з даними Єврокомісії, угода сприяла постачанню пального та гуманітарної допомоги в Україну, а також експорту українських товарів, таких як зерно, руда та сталь, до ЄС і за його межі. Обсяги автоперевезень на експорт з України зросли приблизно на дві третини, а імпорт з ЄС збільшився на близько 300 тисяч тонн щомісяця.