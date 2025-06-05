ЄС продовжує пільговий режим торгівлі залізом і сталлю з Україною

Про це повідомляється на сайті Європейської ради

Європейський Союз ухвалив рішення продовжити пільговий режим торгівлі з Україною в сфері заліза та сталевих виробів, що має на меті підтримати українську економіку в умовах триваючої агресії з боку Росії. Цю інформацію оприлюднено на офіційному сайті Європейської ради.

У документі зазначено:

“Сьогодні Рада ЄС прийняла нові регуляторні правила, які продовжують призупинення захисних заходів ЄС щодо заліза та сталі, щоб підтримати економіку України в умовах російської агресивної війни. Це рішення має на меті полегшити труднощі, з якими стикаються українські виробники через війну.”

Крім того, Європейська комісія отримала право призупиняти дію регуляторного акта для окремих видів продукції на термін до 12 місяців. Таке рішення може бути ухвалене, якщо імпорт цих товарів з України загрожуватиме стабільності європейського виробництва.

Цей регламент набере чинності 6 червня і буде діяти протягом трьох років.

Захисні заходи ЄС щодо імпорту сталеливарної продукції були введені в 2018 році з метою захисту європейських виробників від кризи перевиробництва. Однак, у рамках підтримки України під час російської агресії, країна була звільнена від дії цих заходів.