ЄС продовжує санкції проти Росії на шість місяців через війну в Україні

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У четвер лідери Європейського Союзу ухвалили рішення про продовження санкцій проти Росії ще на шість місяців у відповідь на триваючу війну в Україні.

Цю інформацію підтвердив високопосадовець ЄС, який побажав залишитися анонімним, під час спілкування з кореспонденткою.

Рішення було прийнято на саміті, що відбувся в Брюсселі.

Санкції, які вперше були введені у 2014 році, значно розширилися після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Сьогодні ці обмеження охоплюють різноманітні галузі, включаючи торгівлю, фінансові послуги, технології, товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та предмети розкоші.