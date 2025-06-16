ЄС продовжує санкції проти Росії до 2026 року через анексію Криму

Відповідно до офіційного повідомлення Ради ЄС було ухвалено рішення про продовження санкцій.

Європейський Союз ухвалив рішення про продовження санкцій проти Росії, які були введені у відповідь на незаконну анексію Криму та Севастополя. Термін дії обмежувальних заходів продовжено до 23 червня 2026 року.

Цю інформацію підтвердила Рада ЄС 16 червня, про що йдеться в офіційному повідомленні органу.

Санкції, які діють з червня 2014 року, включають заборону на:

  • імпорт товарів з Криму та Севастополя до країн ЄС;
  • інвестиції в інфраструктуру, фінансові проєкти та туристичні послуги;
  • експорт товарів і технологій у сферах транспорту, енергетики, телекомунікацій, а також у галузі розвідки та видобутку природних ресурсів.

Представники ЄС підкреслили, що не визнають анексію Криму і рішуче засуджують її як порушення міжнародного права. Вони також зазначили, що з 2022 року Росія ще більше порушила суверенітет і територіальну цілісність України, розпочавши агресивну війну.

Європейський Союз підтвердив свою незмінну підтримку України в її боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів.

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