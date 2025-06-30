ЄС продовжує секторальні санкції проти Росії через війну в Україні

Як повідомляє Twitter-акаунт віцепрезидентки Єврокомісії Каї Каллас

Європейський Союз ухвалив рішення про продовження секторальних санкцій проти Росії, що стало наслідком відсутності готовності Москви зупинити військові дії в Україні. Про це повідомила віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас у своїй публікації в соціальній мережі X.

“Ми продовжуватимемо тиснути на Москву, щоб вона припинила війну в Україні. Кожна санкція послаблює здатність Росії вести війну.” – Кая Каллас

Рішення про продовження санкцій було затверджено послами Євросоюзу в рамках письмової процедури. Політична угода була досягнута під час саміту, що відбувся 26 червня. Наступного дня посли підтвердили це рішення як таке, що не підлягає обговоренню, і розпочали письмову процедуру.

Процес письмового затвердження тривав до 11 години ранку 30 червня, і всі 27 країн-членів ЄС підписали відповідний документ.

Раніше стало відомо, що посли Європейського Союзу не планують обговорювати 18-й пакет санкцій проти Росії, поки Словаччина не вирішить питання з Єврокомісією щодо відмови від імпорту російського газу.

26 червня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що накладе вето на 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ, якщо його не відтермінують. Причиною такого рішення є незгода Фіцо з пропозицією про припинення імпорту російських енергоносіїв.