Як зазначається в новому бюлетені Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні
Лідери Європейського Союзу ухвалили рішення про продовження санкцій проти Росії та висловили підтримку відкриттю переговорів щодо вступу України до ЄС. У той же час, дрони Головного управління розвідки України завдали ударів по складах ракетного палива у Брянську. Згідно з даними ООН, з лютого 2022 року російські дрони забрали життя щонайменше 395 цивільних осіб в Україні. Ось основні новини на ранок 27 червня.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що Україна виконала всі необхідні умови для початку переговорів про вступ до ЄС, і тепер ініціатива переходить до Євросоюзу. Вона також зазначила, що ЄС вже виділив 1 мільярд євро на підтримку української оборонної промисловості та готовий надати ще 11 мільярдів євро з пакету кредитів G7. Брюссель також готує 18-й пакет санкцій проти Росії та продовжує підтримувати Україну на шляху до членства в ЄС.
“Під безперервними обстрілами Україна ухвалює реформу за реформою. Це вражає. Україна заслуговує на те, щоб рухатися вперед.”
Водночас, 26 червня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловився проти вступу України до ЄС, аргументуючи це тим, що війна може поширитися на територію Угорщини. Він також оприлюднив результати консультативного референдуму, на якому понад 2 мільйони угорців, 95% з яких, проголосували проти членства України в ЄС.
Лідери ЄС також домовилися продовжити санкції проти Росії ще на шість місяців у зв’язку з триваючою війною в Україні. Ці санкції, які були запроваджені вперше у 2014 році та посилені після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, охоплюють різні сфери, включаючи торгівлю, фінанси, технології, промисловість, транспорт і предмети розкоші.
Увечері 26 червня ударні дрони Головного управління розвідки Міноборони України вразили склади ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів 1061 центру матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ у Брянську. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та пожежу на нафтобазі. За даними розвідки, атаку здійснили дрони “Бобер”, “Баклан” та “Обрій”. Ця операція є частиною заходів, спрямованих на зниження логістичних можливостей російської армії.
Згідно з інформацією Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, з лютого 2022 року до квітня 2025 року внаслідок атак російських безпілотників загинули щонайменше 395 цивільних осіб, а 2635 отримали поранення. У звіті зафіксовано випадки навмисних атак дронів на мирних мешканців, зокрема на автомобілі, автобуси, гуманітарних працівників та швидкі. Більшість жертв припадає на територію, підконтрольну Україні.
“Такі удари можуть бути воєнними злочинами та суттєво погіршують гуманітарну ситуацію в прифронтових районах.”
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