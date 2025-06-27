Як зазначається в новому бюлетені Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні

Лідери Європейського Союзу ухвалили рішення про продовження санкцій проти Росії та висловили підтримку відкриттю переговорів щодо вступу України до ЄС. У той же час, дрони Головного управління розвідки України завдали ударів по складах ракетного палива у Брянську. Згідно з даними ООН, з лютого 2022 року російські дрони забрали життя щонайменше 395 цивільних осіб в Україні. Ось основні новини на ранок 27 червня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що Україна виконала всі необхідні умови для початку переговорів про вступ до ЄС, і тепер ініціатива переходить до Євросоюзу. Вона також зазначила, що ЄС вже виділив 1 мільярд євро на підтримку української оборонної промисловості та готовий надати ще 11 мільярдів євро з пакету кредитів G7. Брюссель також готує 18-й пакет санкцій проти Росії та продовжує підтримувати Україну на шляху до членства в ЄС.

“Під безперервними обстрілами Україна ухвалює реформу за реформою. Це вражає. Україна заслуговує на те, щоб рухатися вперед.” – Урсула фон дер Ляєн

Водночас, 26 червня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловився проти вступу України до ЄС, аргументуючи це тим, що війна може поширитися на територію Угорщини. Він також оприлюднив результати консультативного референдуму, на якому понад 2 мільйони угорців, 95% з яких, проголосували проти членства України в ЄС.

Лідери ЄС також домовилися продовжити санкції проти Росії ще на шість місяців у зв’язку з триваючою війною в Україні. Ці санкції, які були запроваджені вперше у 2014 році та посилені після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, охоплюють різні сфери, включаючи торгівлю, фінанси, технології, промисловість, транспорт і предмети розкоші.

Увечері 26 червня ударні дрони Головного управління розвідки Міноборони України вразили склади ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів 1061 центру матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ у Брянську. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та пожежу на нафтобазі. За даними розвідки, атаку здійснили дрони “Бобер”, “Баклан” та “Обрій”. Ця операція є частиною заходів, спрямованих на зниження логістичних можливостей російської армії.

Згідно з інформацією Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, з лютого 2022 року до квітня 2025 року внаслідок атак російських безпілотників загинули щонайменше 395 цивільних осіб, а 2635 отримали поранення. У звіті зафіксовано випадки навмисних атак дронів на мирних мешканців, зокрема на автомобілі, автобуси, гуманітарних працівників та швидкі. Більшість жертв припадає на територію, підконтрольну Україні.