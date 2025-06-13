Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до 2027 року

Як повідомляє офіційна заява Ради Європейського Союзу

Рада Європейського Союзу одностайно вирішила продовжити тимчасовий захист для понад 4 мільйонів українців, які втікають від російської агресії, до 4 березня 2027 року. Цю інформацію підтверджено в офіційній заяві Ради ЄС.

На даний момент тимчасовий захист діє до 4 березня 2026 року, але тепер його термін буде подовжено ще на один рік – до 4 березня 2027 року.

У ЄС підкреслюють, що система тимчасового захисту значно зменшує навантаження на національні служби з надання притулку, оскільки особи, які користуються цим захистом, не зобов’язані подавати індивідуальні заяви на отримання притулку. Продовження терміну є чітким сигналом для переміщених осіб з України, що вони можуть залишатися без необхідності оформлення додаткових документів.

Важливо зазначити, що продовження тимчасового захисту не змінює умови рішення, ухваленого в березні 2022 року, щодо категорій осіб, які мають право на цей захист, а також прав, якими вони користуються.

Остаточне рішення про продовження тимчасового захисту буде ухвалене найближчими тижнями.

“Ми продовжуватимемо надавати захист мільйонам українських біженців ще протягом року. Польське головування також ініціювало обговорення стратегії поступового скасування тимчасового захисту після досягнення справедливого миру. Найближчим часом ми працюватимемо над спільними рішеннями для всього ЄС у цій сфері, зокрема в контексті повернення до України.” – Томаш Семоняк, міністр внутрішніх справ Польщі

Польща наразі головує у Європейському Союзі до 1 липня 2025 року.

Програму тимчасового захисту було запроваджено 4 березня 2022 року у відповідь на масовий виїзд українців за кордон через війну з Росією. У червні 2024 року Європейська Рада вже ухвалила рішення продовжити цей статус до 4 березня 2026 року.