ЄС виділяє 76 млн євро на будівництво євроколії Львів – Польща

Про це у телеграм віцепрем’єр-міністра Олексія Кулеби

Європейський Союз ухвалив рішення про надання Україні гранту в розмірі 76 мільйонів євро, який буде використано для будівництва євроколії між Львовом та польським кордоном. Цю інформацію оприлюднив Олексій Кулеба, віцепрем’єр-міністр з відновлення та міністр розвитку громад і територій України, у своєму телеграм-каналі.

Проєкт, що реалізується Укрзалізницею, отримав схвалення від Координаційного комітету програми Connecting Europe Facility (CEF). Це відкриває можливість для реалізації першої повноцінної ділянки прямого залізничного сполучення європейською колією зі стандартом 1435 мм, що проходитиме від Скнилова до Мостиської II.

Олексій Кулеба зазначив, що нова євроколія дозволить скоротити час у дорозі, створить нові можливості для транзиту та розвантаження пунктів пропуску. Це також стане важливою інвестицією в економічну стійкість України, сприятиме розвитку торгівлі, посиленню експорту та відкриє нові перспективи для бізнесу і логістики.