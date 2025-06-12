Рада ЄС вводить нові тарифи на сільськогосподарські товари з Росії та Білорусі

Про це йдеться на сайті Ради Європейського Союзу

Рада Європейського Союзу (ЄС) ухвалила нові тарифи на сільськогосподарські товари та добрива з Росії та Білорусі, які вступлять в силу з 1 липня. Цю інформацію оприлюднено на офіційному сайті Ради ЄС.

Згідно з новими правилами, мита будуть накладені на товари, які раніше не підлягали додатковим митним зборам. Основною метою цих заходів є зменшення залежності ЄС від імпорту з Росії та Білорусі, а також скорочення експортних доходів Російської Федерації, що обмежить її можливості фінансувати військові дії проти України.

Впровадження нових тарифів буде ретельно контролюватися, щоб захистити європейську промисловість добрив і інтереси фермерів. Підвищення мит на добрива відбуватиметься поступово протягом трирічного перехідного періоду.

Після набрання чинності з 1 липня, нові мита будуть застосовуватися до всієї сільськогосподарської продукції з Росії. Ці тарифи охоплять товари, які у 2023 році становили близько 15% від загального сільськогосподарського імпорту з Росії. Щодо добрив, нові мита стосуватимуться певних продуктів на основі азоту.

Крім того, нові тарифи не лише послаблять воєнну економіку Росії, але й сприятимуть зменшенню залежності ЄС від Росії та Білорусі, стимулюючи диверсифікацію постачань і розвиток внутрішнього виробництва. Це забезпечить стабільне постачання добрив і підтримає ринок для місцевих фермерів.

У 2023 році імпорт добрив з Росії становив понад 25% від загального обсягу імпорту ЄС у цьому секторі, що дорівнювало приблизно 3,6 мільйона тонн на суму 1,28 мільярда євро.

28 січня 2025 року Єврокомісія запропонувала цей торговельний захід для узгодження з метою послаблення воєнної економіки Росії та економік третіх країн, які беруть участь в агресії проти України.