Єврокомісія перевіряє платформи для дорослих на відповідність DSA

Про це повідомили на сайті Єврокомісії

Єврокомісія розпочала перевірку відомих платформ контенту для дорослих, таких як Pornhub, Stripchat, XNXX та Xvideos, щоб визначити, чи відповідають вони вимогам Закону про цифрові послуги (DSA). Основна увага приділяється відсутності надійних механізмів перевірки віку користувачів. У разі виявлення порушень, цим платформам можуть загрожувати штрафи до 6% від їхнього річного глобального доходу.

Згідно з інформацією на офіційному сайті Єврокомісії, інтернет повинен бути безпечним середовищем для навчання та спілкування дітей. Хенна Вірккунен, виконавча віцепрезидентка з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії, підкреслила, що пріоритетом є захист неповнолітніх та забезпечення їх безпечного користування мережею. Спільно з координаторами цифрових послуг у країнах ЄС, Єврокомісія активно протидіє будь-яким загрозам для молодих користувачів.

Сайти Pornhub, XNXX та Xvideos були визнані «дуже великими онлайн-платформами» (VLOP) у 2023 році. Від них вимагали впровадження заходів для запобігання поширенню контенту без згоди учасників, а також створення інструментів для перевірки віку та обмеження доступу неповнолітніх. Крім того, платформи зобов’язані інформувати правоохоронні органи про підозри у кримінальних правопорушеннях, які можуть загрожувати життю або безпеці, зокрема щодо сексуального насильства над дітьми.

Проте у Єврокомісії виникли сумніви щодо виконання цих вимог, особливо в частині надійної перевірки віку користувачів. Наразі триває детальне розслідування, яке включає збір додаткових доказів, надсилання запитів, проведення інтерв’ю та інспекцій.

Водночас, з переліку «дуже великих онлайн-платформ» виключили Stripchat, оскільки кількість його користувачів не досягає порогового значення у 45 мільйонів. Проте сайт зобов’язаний дотримуватися загальних правил, зокрема щодо захисту неповнолітніх, а нагляд за ним здійснюватиме регулятор Кіпру, де зареєстрована платформа.

Єврокомісія також анонсувала розробку спільно з державами-членами ЄС спеціального застосунку для перевірки віку користувачів. Цей інструмент дозволить платформам перевіряти, чи є користувач старшим за 18 років, без необхідності збору додаткових персональних даних. Запуск застосунку заплановано на літо 2025 року.