ЄС запускає цифровий інструмент для безпечної перевірки віку в інтернеті у 2025 році

Про це повідомляє газета Financial Times

У липні 2025 року Європейський Союз планує запустити новий цифровий інструмент, який дозволить перевіряти вік користувачів в інтернеті. Цей додаток забезпечить можливість підтвердження віку без необхідності надавати особисті дані, що суттєво підвищить безпеку дітей у віртуальному середовищі.

Ця ініціатива має на меті зміцнити захист дітей від небезпечного контенту та підвищити відповідальність інтернет-платформ. Запуск додатку є частиною підготовки до впровадження загальноєвропейського цифрового гаманця, який планується на 2026 рік.

Генна Вірккунен, єврокомісарка з цифрових технологій, підкреслила важливість пріоритетного захисту дітей в інтернеті для технологічних компаній. Вона зазначила, що серед запропонованих заходів – автоматичне налаштування конфіденційності для дитячих акаунтів та обмеження функцій, які можуть призводити до цифрової залежності.

Європейський Союз також проводить розслідування стосовно великих компаній, таких як Meta, TikTok і Pornhub, через можливі порушення правил захисту дітей в онлайн-просторі. У Брюсселі визнають, що встановлення єдиних вікових обмежень є складним завданням через культурні відмінності між країнами, але наголошують, що платформи повинні впроваджувати власні механізми для зменшення ризиків.