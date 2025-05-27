ЄС запускає фінансовий інструмент SAFE для спільних оборонних закупівель

Про це йдеться на сайті Ради ЄС

Європейський Союз (ЄС) ухвалив важливе рішення щодо запуску нового фінансового інструменту під назвою Security Action for Europe (SAFE), який передбачає виділення 150 мільярдів євро на спільні оборонні закупівлі. Це рішення було прийнято 27 травня 2025 року на засіданні Ради ЄС.

Основною метою створення SAFE є зміцнення обороноздатності країн Європи, усунення критичних прогалин у військових можливостях та збільшення виробничих потужностей європейської оборонної промисловості. Інструмент передбачає надання довгострокових кредитів на вигідних умовах для країн-членів ЄС, які розроблять свої національні оборонні плани.

Учасники програми зобов’язані проводити закупівлі спільно, щонайменше вдвох, щоб уникнути фрагментації ринку. В окремих випадках допускається, що одна країна може здійснювати закупівлі самостійно. Важливо, що Україна зможе брати участь у цих закупівлях на рівних умовах з країнами ЄС, а також з державами Європейської економічної зони, кандидатами на вступ до ЄС та Великою Британією, за умови відповідних угод.

SAFE охоплює два основні рівні пріоритетного озброєння:

Перша категорія: боєприпаси, ракети, артилерійські системи, обладнання для сухопутних військ, захист критичної інфраструктури, кібербезпека, військова мобільність;

Друга категорія: системи протиповітряної оборони, надводні та підводні платформи, дрони та антидронові системи, технології штучного інтелекту, космічні технології, стратегічне забезпечення.

Виробники, які братимуть участь у програмі, повинні дотримуватись вимоги, що не більше 35% вартості компонентів продукції може походити з-за меж ЄС, Європейської економічної зони або України.

SAFE є першим етапом у рамках оборонного плану Єврокомісії під назвою ReArm Europe/Readiness 2030, загальний обсяг якого може перевищити 800 мільярдів євро. Офіційний запуск SAFE заплановано на 29 травня 2025 року, наступного дня після публікації регламенту в Офіційному журналі ЄС.

Деталі програми SAFE

У березні 2025 року Єврокомісія представила ініціативу щодо створення SAFE, яка передбачає спільні запозичення та надання кредитів державам-членам ЄС, а також партнерам, включаючи Україну, для реалізації проектів, спрямованих на зміцнення оборонного потенціалу та розвиток європейського оборонно-промислового комплексу.

Наприкінці квітня стало відомо, що Єврокомісія інвестує 910 мільйонів євро в рамках Європейського оборонного фонду, до якого вперше можуть бути залучені українські оборонні підприємства. 21 травня 2025 року країни ЄС офіційно затвердили створення фінансового інструменту SAFE. Президент Європейської ради Антоніу Кошта назвав це погодження “важливим кроком до зміцнення Європи”, підкресливши, що рішення стало виконанням зобов’язань, які лідери ЄС взяли на себе під час саміту в березні 2025 року.