EU4Reconstruction: нова ініціатива ЄС для відновлення України з бюджетом 37 млн євро

Як повідомляється в заяві на сайті Представництва ЄС в Україні

Сьогодні Європейський Союз у співпраці з Данією, Німеччиною, Францією та Литвою оголосив про старт ініціативи EU4Reconstruction, яка має на меті відновлення України з бюджетом у 37 мільйонів євро. Цю інформацію було оприлюднено на офіційному сайті Представництва ЄС в Україні.

Проєкт EU4Reconstruction передбачає надання фінансової допомоги, технічних ресурсів та цифрових інструментів для ефективної відбудови країни. Основна увага буде зосереджена на прозорості, підзвітності та відповідності державних інвестицій європейським стандартам.

У рамках цієї ініціативи співпрацюватимуть Міністерство розвитку громад та територій України, Державне агентство з питань відбудови та розвитку інфраструктури, а також місцеві органи влади, які безпосередньо відповідатимуть за процес відновлення. Проєкт також підтримає активну роль громадянського суспільства та незалежних медіа у контролі за ходом відбудови.

“Українці, з їхньою стійкістю та рішучістю, є джерелом натхнення. Я переконана, що вони перетворять відбудову на успіх. ЄС буде підтримувати їх крок за кроком, реформу за реформою, щоб відновити сильну, сучасну Україну, яка буде вдома в ЄС. Такі програми, як EU4Reconstruction, допомагають нам досягти цього.” – Марта Кос, єврокомісарка з питань розширення

Презентація ініціативи EU4Reconstruction відбулася на Конференції з питань відновлення України, яка проходить 10–11 липня у Римі. Це вже четверта міжнародна зустріч високого рівня, присвячена підтримці післявоєнної відбудови та реформ в Україні, після аналогічних заходів у Лугано, Лондоні та Берліні.

Конференція URC 2025 організована урядами України та Італії за участю Єврокомісії, міжнародних фінансових установ, представників бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади. Основна мета заходу – мобілізувати політичну, фінансову та технічну підтримку України, зокрема через залучення приватного капіталу, розвиток людського потенціалу, відновлення громад і регіонів, а також сприяння євроінтеграційним реформам.