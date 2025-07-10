Європейський флагманський фонд для відновлення України – оголошення Урсули фон дер Ляєн

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На Конференції URC в Італії президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про створення нового Європейського флагманського фонду, який має на меті відновлення України. Цю інформацію вона озвучила під час своєї промови на заході.

“Він дасть поштовх інвестиціям в енергетику, транспорт, критично важливу сировину та галузі подвійного використання. Ми буквально робимо ставку на майбутнє України, використовуючи державні кошти для залучення масштабних інвестицій.” – Урсула фон дер Ляєн

Фонд, який стане найбільшим акціонерним фондом у світі, буде спрямований на інвестиції в ключові сектори, такі як енергетика, транспорт та критично важливі сировини.

Цей проект ініціює Євросоюз у співпраці з Італією, Німеччиною, Францією, Польщею, а також за участі Європейського інвестиційного банку.

Конференція з відновлення України у Римі (URC 2025)

Конференція з відновлення України (Ukraine Recovery Conference) проходитиме 10–11 липня у Римі. Це вже четверта міжнародна зустріч високого рівня, присвячена підтримці відновлення та реформ в Україні після війни. Попередні конференції відбулися в Лугано, Лондоні та Берліні.

URC 2025 організована урядами України та Італії за участю Єврокомісії, міжнародних фінансових установ, представників бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади.

Головною метою конференції є мобілізація політичної, фінансової та технічної підтримки для України, зокрема через залучення приватного капіталу, розвиток людського потенціалу, відновлення громад і регіонів, а також сприяння євроінтеграційним реформам.