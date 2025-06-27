Саміт ЄС у Брюсселі: переговори щодо торговельної угоди зі США

Про це пише Reuters.

На саміті в Брюсселі, що відбувся в четвер, лідери Європейського Союзу обговорили нові пропозиції Сполучених Штатів щодо укладення торговельної угоди. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила занепокоєння щодо можливого провалу переговорів, зазначивши, що

“всі варіанти залишаються на столі”.

Це повідомлення було опубліковане агентством Reuters.

Термін для узгодження спільної позиції ЄС наближається до завершення, оскільки відтермінування підвищених тарифів, запроваджених колишнім президентом США Дональдом Трампом, закінчується 9 липня. Відновлення цих тарифів може суттєво вплинути на експорт, особливо в автомобільній та фармацевтичній галузях.

Лідери ЄС зібралися, щоб вирішити, чи варто прагнути до швидкого укладання угоди, чи краще боротися за більш вигідні умови. Найбільші економіки блоку мають різні погляди на цю ситуацію.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав до укладення

“швидкої й простої” торговельної угоди замість “повільної й складної”.

Президент Франції Емманюель Макрон, хоча й підтримує прагматичний підхід, підкреслив, що Франція не погодиться на нерівноправні умови. Він наголосив на важливості використання всіх можливих інструментів для досягнення справедливої угоди, зазначивши, що у разі збереження базової ставки тарифу США на рівні 10%, відповідь Європи має бути адекватною.

“Нашу добру волю не слід сприймати як слабкість”. – Емманюель Макрон

Французькі посадовці наполягають на більш жорсткій позиції Єврокомісії, зокрема щодо можливості введення обмежень проти американського сектору послуг. Мерц також зазначив, що лідери ЄС

“загалом єдині”

у питанні укладення угоди з південноамериканським блоком МЕРКОСУР, хоча Макрон не підтримує угоду в її нинішньому вигляді.

Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС отримав від США останній документ для подальших переговорів, який наразі вивчається.

“Ми готові до укладення угоди. Водночас ми готуємося до можливості, що задовільної угоди не буде досягнуто. Коротко кажучи, всі варіанти залишаються на столі”. – Урсула фон дер Ляєн

Деталі документа поки що не розголошені. Один з дипломатів ЄС охарактеризував його як

“двосторінковий документ – угоду на рівні принципів”

, додавши, що США наразі не готові обговорювати окремі промислові сектори.

Європейський Союз вже підпадає під дію імпортних тарифів США: 50% на сталь і алюміній, 25% на автомобілі та автозапчастини, а також 10% на більшість інших товарів. Президент Трамп пригрозив підвищити тариф до 50%, якщо угода не буде досягнута.

Історія тарифів Трампа

2 квітня 2018 року Дональд Трамп оголосив про введення мит на продукцію зі 185 країн і територій, встановивши мінімальну ставку мита на імпортні товари на рівні 10%. Для товарів з ЄС тариф становив 20%, а для Китаю – 34%. Для окремих країн передбачено індивідуальні тарифи.

З 3 квітня США запровадили 25% мито на всі імпортовані автомобілі. В українському Міністерстві економіки заявили, що 10% мита для України є

“складно, але не критично”.

У відповідь Китай встановив тарифи на американський імпорт на рівні 34%, які почали діяти 10 квітня. 9 квітня Трамп оголосив про підвищення мит на китайський імпорт до 125%, що стало відповіддю на додаткові 84% мит, введені Китаєм на товари зі США.

10 квітня у Білому домі повідомили, що фактична ставка тарифів США на китайський імпорт становить 145%, враховуючи всі додаткові мита.

З 14 травня США та Китай погодилися на 90-денне призупинення дії додаткових мит: Вашингтон знизив тарифи на китайські товари зі 145% до 30%, а Пекін – зі 125% до 10%. Ці заходи спрямовані на стабілізацію двосторонньої торгівлі та створення умов для подальших переговорів.

5 червня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, під час якої обговорювалися торговельні відносини. Трамп назвав перемовини

“позитивними”

та анонсував зустрічі представників обох країн для подальшого обговорення.

8 червня стало відомо, що Китай схвалив деякі заявки на експорт рідкісноземельних металів, що може послабити напруженість перед майбутніми торговельними переговорами між Пекіном і Вашингтоном.