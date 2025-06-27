Торговельні переговори між ЄС та США: виклики та перспективи угоди

Про це пише Reuters.

На саміті в Брюсселі, що відбувся в четвер, лідери Європейського Союзу обговорили нові пропозиції Сполучених Штатів щодо укладення торговельної угоди. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що переговори можуть не дати бажаних результатів, підкресливши, що “всі варіанти залишаються на столі”.

Термін для узгодження спільної позиції ЄС наближається до завершення, оскільки відтермінування підвищених тарифів, запроваджених колишнім президентом США Дональдом Трампом, закінчується 9 липня. Відновлення цих тарифів може суттєво вплинути на експорт, особливо в автомобільній та фармацевтичній сферах.

Під час зустрічі лідери ЄС розглядали, чи варто прагнути до швидкого укладання угоди, чи наполягати на більш вигідних умовах. Найбільші економіки блоку мають різні думки з цього питання.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав до “швидкої й простої” угоди, тоді як президент Франції Емманюель Макрон, хоча й підтримує прагматичний підхід, наголосив на необхідності уникати нерівноправних умов.

“Нашу добру волю не слід сприймати як слабкість”. – Емманюель Макрон

Французькі чиновники наполягають на більш жорсткій позиції Єврокомісії, зокрема через можливість введення обмежень на американський сектор послуг. Мерц також зазначив, що лідери ЄС “загалом єдині” у прагненні укласти угоду з південноамериканським блоком МЕРКОСУР, хоча Макрон не підтримує угоду в її поточному вигляді.

Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС отримав від США останній документ для подальших переговорів, який наразі вивчається.

“Ми готові до укладення угоди. Водночас ми готуємося до можливості, що задовільної угоди не буде досягнуто. Коротко кажучи, всі варіанти залишаються на столі”. – Урсула фон дер Ляєн

Цей документ описується як “двосторінкова угода на рівні принципів”, при цьому США поки не готові обговорювати окремі промислові сектори. Наразі ЄС вже підпадає під дію імпортних тарифів США: 50% на сталь і алюміній, 25% на автомобілі та автозапчастини, а також 10% на більшість інших товарів. Президент Трамп погрожує підвищити тарифи до 50%, якщо угода не буде укладена.

Історія тарифів Трампа

2 квітня 2018 року Дональд Трамп оголосив про введення мит на імпорт з 185 країн, встановивши мінімальну ставку мита на рівні 10%. Для товарів з ЄС тариф становив 20%, а для Китаю – 34%. З 3 квітня США запровадили 25% мито на всі імпортовані автомобілі.

У відповідь Китай встановив тарифи на американський імпорт на рівні 34%, які почали діяти 10 квітня. 9 квітня Трамп підвищив митну ставку на китайські товари до 125%, а Китай відповів додатковими 84% митами на американські товари.

10 квітня у Білому домі повідомили, що фактична ставка тарифів США на китайський імпорт становить 145%, враховуючи всі додаткові мита.

З 14 травня США та Китай погодили 90-денне призупинення дії додаткових мит: Вашингтон знизив тарифи зі 145% до 30%, а Пекін – зі 125% до 10%. Ці заходи спрямовані на стабілізацію двосторонньої торгівлі та створення умов для подальших переговорів.

5 червня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, під час якої обговорили торговельні відносини. Трамп назвав перемовини “позитивними” та анонсував зустрічі представників обох країн для подальших переговорів.

8 червня стало відомо, що Китай схвалив деякі заявки на експорт рідкісноземельних металів, що може знизити напруженість перед майбутніми торговельними переговорами між Пекіном і Вашингтоном.