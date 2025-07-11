ЄС не закуповує озброєння для України, Німеччина веде переговори про Patriot

Зокрема у грудні 2024 року в інтерв’ю Le Parisien він казав, що там “начебто ніхто не проти”, але “досі ми нічого не отримали”.
Європейська комісія не має права на закупівлю озброєння у Сполучених Штатах, ані для України, ані для інших країн. Проте, країни-члени Європейського Союзу можуть самостійно здійснювати такі закупівлі за власною ініціативою. Про це повідомив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс під час конференції з відновлення України, що проходила в Римі.
“І як ми розуміємо, деякі країни-члени зараз, наприклад, Німеччина, принаймні те що відомо з публічної інформації, веде інтенсивний діалог з адміністрацією президента США про закупівлю деяких видів озброєнь, включаючи системи Patriot, саме для України.”
Відповідаючи на запитання про довгострокову підтримку України в фінансовому та оборонному аспектах на період 2028-2034 років, Кубілюс зазначив, що наразі тривають активні обговорення.
“Про довгострокове майбутнє, про те, як ці фінансові гарантії для України можуть бути створені… Я зустрічаюсь з різними міністрами з низки країн-членів ЄС, обговорюючи нові можливості, створені завдяки кредитам SAFE, які можуть брати члени блоку, а також спільні закупівлі в української оборонної промисловості для України. Тож ми сподіваємося, що країни-члени ЄС скористаються цією можливістю для посилення підтримки.”
10 липня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив про готовність уряду ФРН придбати додаткові системи ППО Patriot у США та передати їх Україні.
Раніше, 14 квітня, президент Володимир Зеленський висловив намір України купити у США 10 систем Patriot на загальну суму 15 мільярдів доларів, зазначивши, що деякі європейські партнери можуть допомогти з фінансуванням.
22 травня Зеленський повідомив, що США ще не надали відповіді на пропозицію щодо продажу Україні ЗРК Patriot.
На початку липня під час розмови з Дональдом Трампом Зеленський обговорював можливість отримання систем ППО Patriot та ракет до них, що було підтверджено американським лідером.
Президент неодноразово підкреслював, що звертався до США з проханням надати ліцензії на виробництво систем протиповітряної оборони Patriot. У грудні 2024 року в інтерв’ю Le Parisien він зазначив, що “начебто ніхто не проти”, але “досі ми нічого не отримали”. Тоді ж Зеленський оцінював потребу України у 10-12 одиницях цих систем.
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