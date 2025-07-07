Рада ЄС обговорює підтримку України та майбутнє фінансування

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Сьогодні ввечері, перед початком засідання Ради ЄС, присвяченого економічним і фінансовим питанням, відбудеться вечеря, організована під головуванням Данії. Міністри обговорять, зокрема, питання підтримки України. Про це повідомив анонімний посадовець Євросоюзу.

“Міністри обговорять дві теми. Одна з них – це підтримка України, а інша – оборонна готовність. У короткостроковій та середньостроковій перспективі є кошти для України, але ми вважаємо, що на даному етапі важливо обговорити майбутнє фінансування України, не в останню чергу з огляду на те, що Україна має обмежені можливості брати на себе додаткові борги.” – Посадовець Євросоюзу

Чиновник зазначив, що фінансування для України вже заплановане на 2025 та 2026 роки.

“Але на певному етапі, якщо війна продовжиться, виникне потреба у подальшому фінансуванні. І я думаю, що наше завдання – почати думати про те, як це зробити, на ранньому етапі. Тому це лише неформальні дискусії. І я думаю, що пройде певний час, перш ніж ми дійдемо до того, що ці речі будуть обговорюватися більш формально.” – Посадовець Євросоюзу

Один з дипломатів ЄС повідомив, що під час вечері очікується оновлена інформація від Єврокомісії щодо економічної ситуації та реалізації підтримки з боку ЄС.

“Також ми попросили комісію представити пропозиції щодо того, як можна використати знерухомлені російські активи, звісно, відповідно до міжнародного права та права ЄС.” – Дипломат ЄС

Дипломат також зазначив, що існує велика невизначеність щодо потреби у фінансуванні для України.