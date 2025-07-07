Рада ЄС обговорює підтримку України та майбутнє фінансування

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Сьогодні ввечері, перед початком засідання Ради ЄС, присвяченого економічним і фінансовим питанням, відбудеться вечеря, організована під головуванням Данії. Міністри обговорять, зокрема, питання підтримки України. Про це повідомив анонімний посадовець Євросоюзу.
“Міністри обговорять дві теми. Одна з них – це підтримка України, а інша – оборонна готовність. У короткостроковій та середньостроковій перспективі є кошти для України, але ми вважаємо, що на даному етапі важливо обговорити майбутнє фінансування України, не в останню чергу з огляду на те, що Україна має обмежені можливості брати на себе додаткові борги.”
Чиновник зазначив, що фінансування для України вже заплановане на 2025 та 2026 роки.
“Але на певному етапі, якщо війна продовжиться, виникне потреба у подальшому фінансуванні. І я думаю, що наше завдання – почати думати про те, як це зробити, на ранньому етапі. Тому це лише неформальні дискусії. І я думаю, що пройде певний час, перш ніж ми дійдемо до того, що ці речі будуть обговорюватися більш формально.”
Один з дипломатів ЄС повідомив, що під час вечері очікується оновлена інформація від Єврокомісії щодо економічної ситуації та реалізації підтримки з боку ЄС.
“Також ми попросили комісію представити пропозиції щодо того, як можна використати знерухомлені російські активи, звісно, відповідно до міжнародного права та права ЄС.”
Дипломат також зазначив, що існує велика невизначеність щодо потреби у фінансуванні для України.
“Так, МВФ в рамках свого останнього перегляду програми оцінив, що не буде потреби у фінансуванні протягом приблизно всього терміну дії програми МВФ, тобто до першого кварталу 2027 року. Але це грунтується на припущенні, коли закінчиться війна, і від припущення, що все залишиться без змін, і, звичайно, це дуже непевні припущення, тому ми можемо очікувати, що потреба у фінансуванні виникне раніше. Але на даному етапі не обговорюються жодні цифри, і часові рамки також є невизначеними.”
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