ЄС припиняє імпорт енергоносіїв з Росії для підтримки безпеки та миру

Як заявив єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен перед засіданням Ради з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики
Європейський Союз активно працює над припиненням імпорту енергоносіїв з Росії, щоб не підтримувати фінансування агресії Москви проти України та уникнути використання енергетичних ресурсів як інструменту тиску на європейські країни. Про це повідомив єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен під час засідання Ради з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики.
“Сьогодні ми посилаємо Росії дуже чіткий сигнал. Ми більше не дозволимо вам використовувати свою енергію проти нас. Ми більше не дозволимо вам шантажувати наші держави-члени. І ми більше не будемо опосередковано допомагати фінансувати війну Путіна. Ми хочемо припинити імпорт енергоносіїв з Росії до ЄС, в першу чергу, звичайно, газу, і я з нетерпінням чекаю на обмін думками з міністрами.”
Дан Йоргенсен висловив впевненість, що його ініціатива отримає підтримку з боку міністрів енергетики країн ЄС.
“Ми хочемо зробити це таким чином, щоб жодна країна-член не мала жодних проблем з безпекою постачання. Ми хочемо утримати ціни на якомога нижчому рівні і, звичайно, хочемо переконатися, що всі країни відчувають, що Євросоюз надає їм максимальну допомогу в цих зусиллях.”
Міністр енергетики та навколишнього середовища Естонії Андрес Сутт також підкреслив важливість припинення фінансування військової машини Росії через імпорт енергоресурсів.
“Ми занадто довго в Європі імпортували енергоресурси з Росії. Це має припинитися. Це фінансує військову машину Росії, і зараз дійсно настав час припинити це. Я думаю, що пов’язаною з цим темою є енергетична безпека, захист критичної інфраструктури. Це те, в чому ми маємо безпосередній досвід в Естонії, і це те, на чому ми дійсно повинні зосередитися в Європі, захищаючи фізичні активи, а також кіберпростір. І ці теми, очевидно, будуть детально обговорюватися.”
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