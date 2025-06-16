ЄС припиняє імпорт енергоносіїв з Росії для підтримки безпеки та миру

Як заявив єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен перед засіданням Ради з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики

Європейський Союз активно працює над припиненням імпорту енергоносіїв з Росії, щоб не підтримувати фінансування агресії Москви проти України та уникнути використання енергетичних ресурсів як інструменту тиску на європейські країни. Про це повідомив єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен під час засідання Ради з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики.

“Сьогодні ми посилаємо Росії дуже чіткий сигнал. Ми більше не дозволимо вам використовувати свою енергію проти нас. Ми більше не дозволимо вам шантажувати наші держави-члени. І ми більше не будемо опосередковано допомагати фінансувати війну Путіна. Ми хочемо припинити імпорт енергоносіїв з Росії до ЄС, в першу чергу, звичайно, газу, і я з нетерпінням чекаю на обмін думками з міністрами.” – Дан Йоргенсен

Дан Йоргенсен висловив впевненість, що його ініціатива отримає підтримку з боку міністрів енергетики країн ЄС.

“Ми хочемо зробити це таким чином, щоб жодна країна-член не мала жодних проблем з безпекою постачання. Ми хочемо утримати ціни на якомога нижчому рівні і, звичайно, хочемо переконатися, що всі країни відчувають, що Євросоюз надає їм максимальну допомогу в цих зусиллях.” – Дан Йоргенсен

Міністр енергетики та навколишнього середовища Естонії Андрес Сутт також підкреслив важливість припинення фінансування військової машини Росії через імпорт енергоресурсів.