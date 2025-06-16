ЄС готує 18-й пакет санкцій проти Росії: нові обмеження в енергетиці та фінансах

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Європейський Союз (ЄС) наближається до узгодження 18-го пакету санкцій проти Росії, хоча технічна робота над документом ще триває. Про це повідомив один з високопосадовців ЄС, який побажав залишитися анонімним.

“Робота йде у правильному напрямку. Ми недалеко від прийнятного компромісу, але все ще залишається величезний обсяг роботи, особливо на технічному рівні.” – Топ-дипломат ЄС

За його словами, Польща, яка наразі головує в Раді ЄС, активно працює над своїми коментарями і планує повернутися до обговорення санкцій пізніше цього тижня.

Дипломат зазначив, що 16 червня на засіданні послів країн-членів ЄС Єврокомісія представила кілька поправок до пакету, які в основному стосуються програмного забезпечення у фінансових послугах, а також заходів, пов’язаних з Білоруссю.

“Комісія працює над подальшими поправками, які будуть представлені послам уже цього тижня.” – Топ-дипломат ЄС

Він також додав, що деякі держави-члени висловилися за посилення санкцій, щоб обмежити можливість їх обходу, а також підкреслили необхідність координації з G7 щодо обмеження цін на нафту. Деякі країни висловили занепокоєння щодо зниження цін, контролю за товарами подвійного призначення та обмеження пересування дипломатів.

Огляд 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ

У червні 2025 року Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, який передбачає нові обмеження для енергетичного та банківського секторів Росії. Санкції також охоплюють транзакції, пов’язані з проєктом “Північний потік”.

Енергетичний сектор та газ

Заборонено всі транзакції, пов’язані з Nord Stream 1 і 2: жоден оператор з ЄС не зможе здійснювати прямі чи непрямі угоди через ці трубопроводи.

Ціновий ліміт на нафтопродукти знижено з $60 до $45 за барель, щоб ускладнити Росії отримання доходів.

Розширено “тіньовий флот”: до санкційного списку додано ще 77 танкерів, що перевозили нафту поза законами.

Заборонено імпорт нафтопродуктів, виготовлених із російської нафти, щоб уникнути обходу санкцій через треті країни.

Фінансовий сектор та банківська сфера

Обмеження SWIFT трансформовано у повну заборону транзакцій: це стосується 22 російських банків та операторів з третіх країн, які допомагають обходити санкції.

Накладено санкції на Російський фонд прямих інвестицій (RDIF) разом із його дочірніми структурами.