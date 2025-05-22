ЄС відкриває нові розділи переговорів з Албанією про вступ у 2025 році

22 травня 2025 року Європейський Союз відкриє вісім нових розділів у переговорах з Албанією щодо її вступу до блоку. Цю інформацію підтвердили в Раді ЄС.

У Брюсселі заплановано п’яте засідання конференції, присвячене процесу вступу Албанії до ЄС. На цьому засіданні розпочнуться переговори за розділами кластера 3, що стосується “Конкуренції та інклюзивного зростання”.

Зокрема, переговори охоплять такі розділи: 10 (цифрова трансформація та медіа), 16 (оподаткування), 17 (економічна та монетарна політика), 19 (соціальна політика та працевлаштування), 20 (підприємництво та промислова політика), 25 (наука та дослідження), 26 (освіта та культура) і 29 (митний союз).

Албанський прем’єр-міністр Еді Рама висловив сподівання, що країна зможе стати членом Євросоюзу до 2030 року, що підкреслює амбіції Албанії в євроінтеграційних процесах.

Історія євроінтеграції Албанії

Албанія подала заявку на вступ до ЄС у квітні 2009 року, а статус країни-кандидата отримала в червні 2014 року. Першу міжурядову конференцію ЄС з Албанією та Північною Македонією провели в липні 2022 року, що стало важливим кроком у переговорах про вступ.

На попередній 4-й міжурядовій конференції, що відбулася в квітні 2025 року, Албанії відкрили переговорний кластер 2, який стосується внутрішнього ринку. Раніше вже розпочалися переговори за кластерами 1 (основи) та 6 (зовнішні відносини).