Європарламент закликає Угорщину та Словаччину припинити блокування санкцій ЄС проти Росії

Як зазначається у резолюції Європарламенту “Щодо людських втрат внаслідок агресивної війни Росії проти України та нагальної необхідності припинення російської агресії”.

Європейський парламент висловив заклик до Угорщини та Словаччини, щоб вони припинили блокування санкцій ЄС проти Росії. Це стало частиною резолюції, прийнятої 9 липня, яка стосується людських втрат внаслідок агресії Росії проти України та підкреслює термінову необхідність зупинення російської агресії.

У документі Європарламент закликає до посилення санкційного тиску на Росію, в тому числі від Угорщини та Словаччини. Уряди цих країн повинні узгоджувати свою зовнішню політику з політикою Євросоюзу та активно співпрацювати з ним.

Угорщина та Словаччина, як і інші держави-члени ЄС, повинні уникати дій, які можуть загрожувати принципам та досягненням Євросоюзу. За цю резолюцію проголосували 507 з 720 європейських парламентарів.

Причини блокування санкцій

На зустрічі послів ЄС 27 червня Словаччина висловила прохання відкласти ухвалення 18-го пакету санкцій проти Росії, аргументуючи це необхідністю знайти прийнятне рішення щодо негативних наслідків для країни від законодавства RePowerEU.

Угорщина також оголосила про намір разом зі Словаччиною блокувати ухвалення цього пакету санкцій. Проте представники Словаччини в ЄС спростували цю інформацію, зазначивши, що питання не було включено до порядку денного зустрічі Ради ЄС.

Ключові елементи 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії

У червні 2025 року Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, який включає нові обмеження для енергетичного та банківського секторів Росії. Санкції також стосуються транзакцій, пов’язаних з проєктом “Північний потік”.

Енергетичний сектор та газ:

Заборона всіх транзакцій, пов’язаних з Nord Stream 1 і 2: жоден оператор з ЄС не зможе здійснювати угоди через ці трубопроводи.

Ціновий ліміт на нафтопродукти знижено з $60 до $45 за барель, щоб ускладнити Росії отримання доходів.

Розширення “тіньового флоту”: до санкційного списку додано ще 77 танкерів, що перевозили нафту незаконно.

Заборона імпорту нафтопродуктів, виготовлених з російської нафти, щоб уникнути обходу санкцій через треті країни.

Фінансовий сектор та банки: