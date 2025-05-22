Європарламент підвищив мита на добрива та сільгосптовари з Росії та Білорусі

22 травня Європейський парламент ухвалив рішення про підвищення митних тарифів на 50% для добрив та окремих сільськогосподарських товарів, що імпортуються з Росії та Білорусі. Це рішення було прийнято на основі пресрелізу, опублікованого на офіційному сайті Європарламенту.

Голосування відбулося з перевагою: 411 депутатів проголосували “за”, 100 – “проти”, а 78 утрималися. Нові обмеження стосуються 15% сільськогосподарського імпорту з Росії, який раніше не підпадав під підвищені тарифи. Тепер усі сільськогосподарські товари з Росії підлягають європейським митам.

Що стосується добрив, до існуючого мита у розмірі 6,5% буде додано “специфічне мито”, яке поступово зростатиме. Початковий розмір цього мита становитиме від 40 до 45 євро за тонну, залежно від типу добрива, що еквівалентно приблизно 13% в адвалорному вираженні. До 2028 року ці тарифи можуть зрости до 430 євро за тонну.

Депутати Європарламенту вважають, що ці заходи суттєво зменшать імпорт товарів з Росії та Білорусі до країн ЄС, незалежно від того, чи походять вони безпосередньо з цих країн, чи експортуються через треті країни. Це також сприятиме диверсифікації виробництва добрив у країнах-членах ЄС, які наразі стикаються з тиском через низькі ціни на імпортні товари.

Нагадаємо, що 15 травня торговельний комітет Європарламенту вже рекомендував депутатам підтримати підвищення митних тарифів на 50% для деяких сільськогосподарських товарів з Росії та Білорусі. З 1 липня 2024 року в ЄС вже діють підвищені мита на російські та білоруські зернові, олійні культури та продукти з них.