ЄС втрачає терпіння до Угорщини через порушення верховенства права

Про це заявив державний міністр із питань Європи в МЗС Німеччини Гюнтер Кріхбаум на полях зустрічі міністрів у справах Європи в Брюсселі, повідомляє Tagesspiegel.

Терпіння країн Європейського Союзу щодо Угорщини поступово вичерпується через постійні порушення принципів верховенства права. Державний міністр з питань Європи Німеччини Гюнтер Кріхбаум під час зустрічі міністрів у справах Європи в Брюсселі зазначив, що дедалі більше держав-членів розглядають можливість вжиття подальших заходів.

Кріхбаум підкреслив, що “терпіння колег зменшується з кожним днем”. Він також вказав на те, що процедура, яка може призвести до позбавлення Угорщини права голосу, триває вже досить довго, і необхідно знайти способи прискорити її розгляд.

На цій зустрічі Угорщина вже в восьмий раз має можливість висловити свою позицію щодо процедури за статтею 7, ініційованої Європарламентом у 2018 році через підозри у порушеннях основних прав у країні. Однак для того, щоб Угорщину позбавили права голосу в Раді ЄС, потрібна одностайна згода всіх країн-членів, окрім самої Угорщини, що наразі виглядає малоймовірним.

Кріхбаум також зазначив, що новий уряд Німеччини спочатку прагне провести прямі переговори з урядом прем’єр-міністра Віктора Орбана. Проте він попередив, що “будь-яке терпіння колись закінчується”.

Міністр акцентував увагу на тому, що йдеться про права громадян ЄС, які гарантовані європейськими договорами, і це питання не можна ігнорувати.

21 травня депутати Європейського парламенту закликали Єврокомісію призупинити всі фінансові виплати Угорщині. Вони вважають, що Угорщина підриває основні цінності ЄС, зокрема незалежність судової системи та право на зібрання. Також депутати вказали на те, що Угорщина використовує своє право вето для блокування переговорів про членство між Україною та ЄС.

У 2022 році ЄС заблокував виплату коштів Угорщині через відсутність контролю та прозорості. У відповідь уряд Орбана запровадив ряд реформ, зокрема створення Інтеграційного управління. Проте, на думку європарламентарів, з того часу Угорщина не досягла жодного прогресу у вирішенні цих питань.