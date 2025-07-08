ЄС планує пільгове фінансування України для покриття дефіциту бюджету 2026

Напередодні газета Financial Times, посилаючись на джерела, писала про розгляд Єврокомісією питання покриття дефіциту українського бюджету у 2026 році.

Європейська комісія, спільно з країнами-членами Європейського Союзу, активно працює над пошуком рішень для покриття дефіциту бюджету України у 2026 році на вигідних умовах. В даний час розглядаються різні варіанти фінансової підтримки, які можуть допомогти Україні зберегти економічну стабільність в умовах викликів.

Про це повідомив єврокомісар з економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс під час засідання Ради ЄС з економічних і фінансових питань у Брюсселі. Він зазначив, що представники Данії, яка наразі головує в Раді ЄС, організували міністерську дискусію щодо фінансування України та можливостей збільшення витрат на оборону.

“І дійсно, ми оцінювали різні варіанти, що можна зробити з погляду фінансової підтримки України, яка саме підтримка буде необхідна. І, звичайно, важливо підкреслити, що нам потрібно шукати пільгове фінансування, оскільки Україна все частіше досягає певних меж щодо боргової стійкості. Тому важливо, щоб будь-яка підтримка, яку ми збираємося надати до 2026 року, була надана на пільгових умовах”, – Валдіс Домбровскіс

Домбровскіс також підкреслив, що на даному етапі обговорень основна увага зосереджена на тому, щоб фінансова підтримка була надана на “консенсусних умовах”. Він додав, що розглядаються можливості в межах бюджету, залучення додаткових коштів, а також використання заморожених російських активів і деяких українських ініціатив, які називають “послугами безпеки”.

Данська міністерка економіки Стефані Лосе підтвердила проведення такої зустрічі, наголосивши на важливості підтримки України у порядку денному Ради ЄС. Вона зазначила, що хоча фінансування України забезпечене до 2026 року, вже зараз існує потреба у подальшій підтримці.

“Для Данії та данського головування дуже важливо, щоб підтримка України була на самій горі порядку денного на всіх засіданнях Ради ЄС. Ми знаємо, що Україна матиме фінансування до 2026 року, але ми також знаємо, що буде потреба у подальшому фінансуванні. Я думаю, що ми провели дуже хороший обмін думками. Ми обговорили подальші кроки та з нетерпінням чекаємо на обговорення конкретних варіантів”, – Стефані Лосе

Щодо суми, необхідної для покриття дефіциту бюджету України у 2026 році, у ЄС поки що немає консолідованих даних, і країни-члени ще не обговорювали це питання офіційно. За інформацією, Єврокомісія розглядає можливість покриття дефіциту до 19 мільярдів доларів.

Серед варіантів фінансування обговорюються позабюджетні гранти на військову підтримку, позики в межах існуючих програм країн G7, а також використання заморожених активів Російської Федерації. Пошук рішень відбувається напередодні саміту з відновлення України, який відбудеться цього тижня у Римі.

Бюджетна декларація України на 2026-2028 роки

27 червня український уряд затвердив бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. Згідно з базовим сценарієм, видатки на безпеку та оборону у 2026 році становитимуть 1,817 трлн грн, у 2027 році – 1,439 трлн грн, а у 2028 році – 1,383 трлн грн. При цьому враховується припущення про суттєве покращення безпекової ситуації з 2026 року.

У документі також зазначено, що видатки на сектор безпеки та оборони включають середньострокові зобов’язання за державними контрактами на закупівлю озброєння, військової техніки та боєприпасів: 134 млрд грн у 2026 році, 124 млрд грн у 2027 році та 10 млрд грн у 2028 році.

Для підтримки інноваційних рішень у секторі безпеки та оборони передбачено продовження грантової підтримки розробникам оборонних технологій, відібраних за результатами конкурсів.