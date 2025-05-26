Тимчасовий захист українських біженців в ЄС: продовження та стратегії виходу до 2026 року

Про це пише Euractiv.

У Європейському Союзі активно обговорюють подальші кроки щодо правового захисту українських біженців, які залишили свою країну через агресію Росії. Очікується, що в червні буде представлено нову ініціативу, яка передбачає продовження тимчасового захисту ще на один рік. Однак, разом із цим, планується неформальна заява від держав-членів ЄС про поетапне згортання цього захисту.

Директива про тимчасовий захист (TPD), яка була введена в березні 2022 року, створювалася як швидкий механізм для надання колективного захисту людям, які рятуються від війни в Україні. Спочатку вона передбачала максимальний термін дії три роки з можливістю двох продовжень, що дозволяло захистити біженців до березня 2025 року. Пізніше Європейська комісія продовжила термін дії директиви до березня 2026 року.

Згідно з інформацією дипломатичних джерел, наразі тривають активні переговори щодо «стратегій виходу» з тимчасового захисту, що викликано змінами в геополітичній ситуації. Міністри юстиції та внутрішніх справ країн ЄС можуть обговорити це питання на засіданні, запланованому на 12–13 червня.

Більшість країн-членів підтримують продовження тимчасового захисту, проте експерти попереджають, що правові можливості для подальших продовжень є обмеженими. Мартін Вагнер, старший радник Міжнародного центру розвитку міграційної політики, зазначає, що директива має втратити чинність після трьох років, тому важливо розпочати реальні дискусії про альтернативні варіанти виходу з цієї системи.

Інший європейський дипломат підкреслює, що відсутність чіткої стратегії виходу може призвести до перевантаження національних систем надання притулку, що суперечить початковим цілям директиви. Тому Брюссель повинен розробити рекомендації для держав-членів, які допоможуть ефективно управляти цими змінами.

Серед можливих сценаріїв – звуження сфери застосування тимчасового захисту, наприклад, виключення осіб, які повернулися до України на постійне проживання, або обмеження прав новоприбулих. Іншим варіантом є відсутність змін, що вважається ризикованим, або створення нового правового інструменту, такого як «дозвіл на реконструкцію», запропонований ексміністром Нідерландів Лодевейком Ассером. Цей документ міг би надавати тимчасовий дозвіл на проживання строком до 10 років.

Кожен із цих варіантів має свої складнощі, але уникнути питання майбутнього після тимчасового захисту неможливо, підсумував Мартін Вагнер.

За даними Євростату, станом на 31 січня 2025 року, тимчасовий захист у ЄС отримали майже 4,3 мільйона українців. Програма була запроваджена 4 березня 2022 року у відповідь на масовий виїзд українців через війну, а у червні 2024 року Європейська Рада продовжила її дію до 4 березня 2026 року.