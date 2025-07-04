Масована атака Росії на Україну 3-4 липня: реакція Єврокомісії та наслідки

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Анітта Гіппер, речниця Єврокомісії з питань закордонних справ, підкреслила, що нещодавня масована атака Росії на Україну ще раз підтверджує відсутність бажання Москви досягти миру. Вона зазначила, що Європейський Союз планує посилити свою підтримку Україні. Ці слова були озвучені під час брифінгу 4 липня.

“Ми стали свідками того, що Росія здійснила одну з найбільших атак з початку своєї агресивної війни… Ця масована атака ще раз показує, що Росія не зацікавлена в припиненні вогню або в припиненні своєї агресивної війни. І коли йдеться про нашу підтримку, ми продовжуємо стояти з Україною та її народом, і ми будемо збільшувати нашу підтримку.” – Анітта Гіппер, речниця Єврокомісії

В ніч з 3 на 4 липня російські війська завдали потужного удару по Києву та його околицям. Повітряна тривога тривала протягом усієї ночі, а сили протиповітряної оборони активно діяли. Відомо про понад 20 постраждалих, серед яких є 10-річна дівчинка. У шести районах столиці зафіксовані пожежі та значні руйнування. Після 14 години рятувальники виявили тіло загиблого у Святошинському районі.

Пошкодження також зафіксовані у п’яти районах Київської області, де внаслідок атак виникли численні пожежі.

Згідно з інформацією Повітряних Сил, у ніч на 4 липня (з 18:00 3 липня) армія РФ здійснила атаку на Україну, використавши 550 засобів повітряного нападу, включаючи різні типи ракет, “шахеди” та дрони-імітатори. Сили ППО змогли знищити 478 безпілотників та дві ракети Іскандер-К.