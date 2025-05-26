Угорщина не втратить право голосу в Раді ЄС найближчим часом

Як повідомляє Засідання Ради ЄС із загальних справ на сайті Council of the European Union

У найближчі дні не слід очікувати ухвалення рішення про позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС. Це стало відомо з коментарів високопосадовця Європейського Союзу, який побажав залишитися анонімним. Засідання міністрів, що відбудеться 27 травня, не передбачає остаточного рішення з цього питання.

Джерело зазначило, що питання Угорщини регулярно обговорюється під час кожного нового президентства. “Ми чекаємо на слухання, де Угорщина представить свою позицію, а комісія висловить свою думку. Я впевнений, що держави-члени також прокоментують ситуацію, але, наскільки мені відомо, рішення не буде ухвалено”, – підкреслив дипломат.

Він також додав, що наразі невідомо, коли країни-члени будуть готові рухатися далі. “На даний момент я не впевнений, що є достатня кількість голосів для ухвалення рішення”, – зазначив представник ЄС.

27 травня в Брюсселі відбудеться восьме слухання щодо Угорщини в рамках процедури за статтею 7 Договору про Європейський Союз. Ця стаття дозволяє призупинити певні права держави-члена, включаючи право голосу, у випадку серйозних порушень основних цінностей ЄС.

21 травня депутати Європарламенту закликали Єврокомісію зупинити фінансування Угорщини, звинувачуючи її у підриві незалежності судової системи та обмеженні свободи зібрань. Вони також вказали на те, що Угорщина використовує право вето для блокування переговорів про вступ України до ЄС.

У 2022 році ЄС призупинив виплату коштів Угорщині через недостатній контроль і прозорість. У відповідь уряд Орбана запровадив реформи, зокрема створення Інтеграційного управління, але, на думку європарламентарів, прогресу з того часу не було.

Блокування Угорщиною вступу України до ЄС

Угорщина блокує відкриття нових кластерів переговорів щодо вступу України до ЄС з початку 2025 року. В уряді країни заявили, що “членство України в ЄС стане тягарем як для блоку, так і для Угорщини”.

Міністр юстиції України Олена Стефанішина повідомила, що з 12 травня Київ і Будапешт проводять регулярні консультації для розблокування переговорного процесу.

11 травня Угорщина відклала переговори з Україною щодо національних меншин, які мали відбутися 12 травня, посилаючись на звинувачення Києва у шпигунстві.

Уряд Угорщини планує провести консультативний референдум щодо вступу України до ЄС, в бюлетені якого будуть наведені сім нібито загроз для країни від такого членства. Референдум триватиме з середини квітня до 20 червня, а результати голосування не є обов’язковими для виконання урядом.

Крім того, угорський уряд розіслав громадянам листи з закликом висловитися проти членства України в ЄС під час референдуму.