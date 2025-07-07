ЄС готує нові жорсткі санкції проти Росії у 2025 році

Про це він сказав у коментарі французькому телеканалу TF1

8 липня 2025 року відзначаємо 1231-й день повномасштабної війни Росії проти України. У цей час важливі події та новини з фронту продовжують надходити.

Цього тижня Європейський Союз планує узгодити 18-й пакет санкцій проти Росії, співпрацюючи зі Словаччиною та Угорщиною. Про це повідомила Ольга Стефанішина, віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Велика Британія також запровадила нові санкції, які стосуються використання хімічної зброї Росією у війні проти України.

Швеція виділила 20 мільйонів шведських крон (понад 2 мільйони доларів) для підтримки місій з ядерної безпеки Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч “коаліції охочих” у Римі, яка має на меті координацію підтримки України.

У Херсоні зафіксовано вибухи, про що повідомляють місцеві кореспонденти.

ЄС готує нові жорсткі санкції проти Росії

Французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро заявив, що Європейський Союз готує найжорсткіші санкції проти Росії з 2022 року. У коментарі для французького телеканалу TF1 він зазначив:

“Європа готується прийняти, на основі французьких пропозицій, найжорсткіші санкції, які ми приймали за 3 роки, які безпосередньо виснажать ресурси, що дозволяють Володимиру Путіну продовжувати свою війну.”

Барро підкреслив, що Путін має погодитися на припинення вогню для початку мирних переговорів. Він також зазначив, що удари Росії по Україні зросли в п’ять разів.

“Володимир Путін більше не досягає ніякого прогресу на фронті і зараз задовольняється дощем ракет і безпілотників на житлові райони, що призводить до величезної кількості жертв серед мирного населення. Все це має припинитися, і шляхом введення санкцій…”

Французький міністр також зазначив, що нові санкції можуть бути спрямовані на нафтові доходи Росії та на фінансові структури, які допомагають уникати обмежень.