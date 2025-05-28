ЄС створює Чорноморський центр морської безпеки для захисту регіону

Про це повідомила голова зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас

Європейський Союз (ЄС) висунув ініціативу щодо створення Чорноморського центру морської безпеки, метою якого є захист критично важливої інфраструктури в регіоні та моніторинг розмінування Чорного моря. Цю пропозицію озвучила голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас під час засідання Ради асоціації ЄС-Україна, що відбулося в Брюсселі.

Чорноморський регіон має стратегічне значення для ЄС, оскільки він пов’язує Європу з Центральною Азією, а також відіграє важливу роль у питаннях безпеки, торгівлі та енергетики. Незважаючи на активну співпрацю країн регіону з ЄС, основним викликом залишається агресія з боку Росії, що проявляється у порушеннях повітряного простору та атаках на порти і судноплавні маршрути.

Кая Каллас підкреслила, що Україна та Молдова прагнуть до членства в ЄС, Грузія може приєднатися за умови повернення на європейський шлях, а Туреччина залишається важливим партнером і кандидатом. Однак війна Росії значно ускладнює перспективи розвитку регіону.

У сфері безпеки ЄС визначив три ключові пріоритети. Перший – це створення Чорноморського центру морської безпеки, який функціонуватиме як система раннього попередження, що дозволить ефективно відстежувати ситуацію в регіоні та захищати важливу інфраструктуру, зокрема морські платформи та підводні кабелі. Центр також може стати важливим елементом у моніторингу можливого миру між Росією та Україною.

Другий пріоритет – посилення заходів з розмінування. За підтримки морських, рибальських і сільськогосподарських фондів ЄС планується створення карт мінних загроз у Чорному морі, що підвищить безпеку судноплавства в регіоні.

Третій напрямок – модернізація інфраструктури. Порти, залізниці, дороги та аеропорти повинні бути готові до обробки важкої військової техніки, що сприятиме підвищенню мобільності військ НАТО та зміцненню обороноздатності країн регіону.

Крім того, ЄС планує протидіяти гібридним загрозам, інвестуючи в розвиток штучного інтелекту для боротьби з дезінформацією, підтримуючи медіаграмотність та мережі фактчекерів. Кая Каллас акцентувала, що безпека Чорного моря є критично важливою складовою загальної європейської безпеки.