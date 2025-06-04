Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців у ЄС до 2027 року

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Європейська комісія висловила пропозицію продовжити тимчасовий захист для українців, які перебувають у країнах Європейського Союзу, до 4 березня 2027 року. Цю інформацію повідомила кореспондентка з Брюсселя.

У заяві Єврокомісії підкреслюється, що основною причиною такого рішення є продовження військової агресії Росії проти України.

“Це забезпечить правову визначеність особам, які користуються тимчасовим захистом, і державам-членам, гарантуючи, що однакові стандарти захисту продовжуватимуть застосовуватися на всій території ЄС. Це також запевнить переміщених осіб з України в тому, що звернення за міжнародним захистом не є необхідним і обов’язковим.” – Європейська комісія

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розглядає можливість продовження тимчасового захисту для українців до березня 2027 року. Остаточне рішення буде ухвалено під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ, яке заплановане на 12-13 червня в Люксембурзі.

Варто зазначити, що 25 червня 2024 року Рада ЄС вже продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2026 року.

Згідно з даними Євростату, станом на 31 січня 2025 року, близько 4,3 мільйона українців, які виїхали з України через повномасштабне вторгнення Росії, отримали тимчасовий захист у ЄС.

Програма тимчасового захисту була запроваджена 4 березня 2022 року у відповідь на масовий виїзд українців за кордон через війну. У червні 2024 року Європейська Рада ухвалила рішення продовжити цей статус ще на один рік – до 4 березня 2026 року.