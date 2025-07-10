ЄС знижує цінову стелю на російську нафту до 45 доларів

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Цього тижня Європейська комісія планує представити нову ініціативу щодо плаваючої цінової стелі на російську нафту в рамках нового пакета санкцій. Це рішення має на меті подолати опір деяких країн-членів ЄС, про що повідомили чотири дипломати Євросоюзу.

У 18-му пакеті санкцій проти Росії Європейська комісія запропонувала знизити граничну ціну на нафту з 60 до 45 доларів за барель. Ця ініціатива, спрямована на обмеження фінансування російської агресії в Україні, була вперше затверджена в грудні 2022 року.

Причиною для зниження цінової стелі стало падіння світових цін на нафту, що зробило попередній ліміт менш актуальним. Водночас, Велика Британія та ЄС не змогли отримати підтримку президента США Дональда Трампа для зниження ліміту під час зустрічі лідерів G7 у Канаді в червні.

Ціни на нафту тимчасово підскочили до майже 80 доларів за барель під час 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном у червні, але згодом знову знизилися до 60 доларів.

Чотири джерела в ЄС повідомили, що Комісія працює над механізмом, який дозволить коригувати обмеження цін на російську нафту в залежності від коливань світових цін.

Історія нафтових санкцій проти Росії

На початку липня 2022 року країни “Групи семи” домовилися про встановлення обмежень на ціни російської нафти, створивши спеціальний механізм, який забороняє купувати російську нафту за ціною, що перевищує узгоджену.

3 грудня 2022 року Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель. Цей механізм набув чинності 5 грудня 2022 року.

Після ЄС країни G7 та Австралія також запровадили обмеження на ціну нафти, що постачається морським шляхом з Росії, встановивши ліміт у 60 доларів за барель.