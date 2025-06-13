ЄС виділив Україні 1 млрд євро з заморожених російських активів

Як пише медіа Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear

Європейський Союз надав Україні ще один транш у розмірі 1 мільярд євро, використовуючи доходи від заморожених російських активів. Це вже п’ятий транш макрофінансової допомоги в рамках ініціативи “Групи семи” (G7) ERA. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі.

За словами Шмигаля, ці кошти будуть спрямовані на покриття важливих витрат державного бюджету.

Загалом, в рамках ініціативи ERA, Україна вже отримала 7 мільярдів євро від ЄС.

Ситуація з замороженими російськими активами

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну за кордоном було виявлено заморожені активи Банку Росії на суму близько 280 мільярдів євро, з яких понад дві третини знаходяться в Євросоюзі.

Бельгійська компанія Euroclear утримує близько 191 мільярда євро, що належать російському Центробанку, і в 2023 році заробила на цих активах приблизно 4,4 мільярда євро, згідно з фінансовим звітом Euroclear, опублікованим Financial Times.

У березні 2024 року стало відомо, що лідери Євросоюзу ухвалили “політичне” рішення про використання доходів від заморожених російських активів для підтримки України, хоча конкретний план дій ще не був розроблений. Водночас, у спільній заяві за підсумками першого дня саміту ЄС було зазначено, що “продовжать роботу” над планом їх використання.

8 травня посли країн ЄС погодили основні заходи щодо використання надприбутків від заморожених російських активів для відновлення та озброєння України.

23 жовтня Рада ЄС ухвалила рішення, згідно з яким Україна отримає кредит від Євросоюзу на суму до 35 мільярдів євро в рамках зобов’язань G7.