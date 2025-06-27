ЄС планує реформу СОТ і нові торговельні угоди з Азією

Про це Фрідріх Мерц та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіли під час пресконференції за підсумками першого дня саміту Європейської Ради

Європейський Союз активно шукає нові можливості для зміцнення торговельних зв’язків з азійськими країнами та реформування Світової організації торгівлі (СОТ). Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підкреслив, що СОТ “не функціонувала роками”.

Цю інформацію озвучили Фрідріх Мерц та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції, що відбулася після першого дня саміту Європейської Ради.

Урсула фон дер Ляєн представила лідерам країн ЄС нові пропозиції щодо укладення торговельних угод з іншими державами, зокрема з країнами Азії. ЄС розглядає можливість приєднання до Всеосяжної та прогресивної угоди про Транстихоокеанське партнерство (CPTPP).

“Я сказала, що ми можемо розглядати це як початок переосмислення СОТ – звичайно, розуміючи, що слід позитивно реформувати в ній. CPTPP – це проєкт, до якого ми повинні справді долучитися.” – Урсула фон дер Ляєн

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримує ініціативи ЄС щодо пошуку альтернативних шляхів для СОТ.

“СОТ не працювала роками. Якщо СОТ і надалі не зможе працювати, ЄС має придумати щось інше.” – Фрідріх Мерц

Світова організація торгівлі фактично “паралізована” з 2019 року, коли США почали блокувати призначення нових членів до Апеляційного органу СОТ. Основна претензія США полягає в скасуванні субсидій у сільському господарстві, зокрема в рибальстві, а також у вимогах щодо перерозподілу накопичених запасів продовольства, таких як зерно, на користь країн, що розвиваються.

Подібні вимоги висувала також Індія, проте ЄС їх не підтримує.