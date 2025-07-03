ЄС підтверджує підтримку України попри призупинення військової допомоги США

Про це 3 липня заявила речниця Єврокомісії з питань закордонних справ та безпеки Анітта Гіппер, передає кореспондентка Суспільного.

Європейський Союз підтвердив свою готовність продовжувати активну співпрацю зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами для забезпечення підтримки України, незважаючи на призупинення американської військової допомоги. Про це 3 липня повідомила речниця Єврокомісії з питань закордонних справ та безпеки Анітта Гіппер.

Гіппер зазначила, що Росія продовжує посилювати свої атаки на цивільне населення та інфраструктуру, демонструючи відсутність наміру припинити вогонь і чітке бажання продовжувати війну. Вона підкреслила, що ЄС вважає важливим зміцнення обороноздатності України.

“Для ЄС важливо зміцнити Україну, щоб вона могла ефективно захищатися від агресивної війни Росії” – Анітта Гіппер, речниця Єврокомісії

Раніше в Білому домі повідомили про призупинення частини поставок ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів до України через зменшення запасів озброєнь на американських складах.

В українському Міністерстві закордонних справ підкреслили, що будь-яка затримка або зволікання з підтримкою оборонних можливостей України з боку Вашингтона лише заохочуватиме Кремль продовжувати війну, а не шукати шляхи до її завершення. Вони також зазначили, що Київ і Вашингтон активно консультуються на всіх рівнях щодо відновлення постачань озброєнь та шукають “взаємовигідні рішення”.

У Міністерстві оборони України повідомили, що не отримували офіційних повідомлень про зупинення або перегляд графіків постачання узгодженої оборонної допомоги від США. Вони зазначили, що спираються на “фактичні дані” та перевіряють деталі.

Державний департамент США також прокоментував заяву Міноборони України, зазначивши, що офіційних повідомлень про припинення погодженої оборонної допомоги Україні не надходило. Вони додали, що твердження про те, що “українці дізналися про паузу у військовій підтримці із новин – не зовсім правда”.

Після того, як Дональд Трамп вдруге став президентом США, Вашингтон ще не надавав Києву військової допомоги, але озброєння в межах пакетів, оголошених адміністрацією його попередника Джо Байдена, продовжувало надходити навіть після призупинення постачань на початку березня.