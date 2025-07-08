Урсула фон дер Ляєн про роль Китаю у підтримці Росії та політику ЄС

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Європарламенті перед початком дебатів на тему відносин ЄС із Китаєм, передає Укрінформ

Важливість участі Китаю у підтримці воєнної економіки Росії, що підсилює агресивні дії Кремля проти України, стане ключовим фактором у формуванні майбутньої політики Європейського Союзу щодо Китаю. Цю думку висловила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті, перед початком обговорення відносин між ЄС та КНР.

“Непохитна підтримка Росії Китаєм створює високий рівень нестабільності та небезпеки для Європи. Можна сказати, що Китай де-факто сприяє розвитку воєнної економіки Росії, і ми не можемо цього прийняти. Я завжди казала: те, як Китай продовжить залучатися до війни Путіна, стане визначальним фактором для подальших відносин між ЄС та Китаєм.” – Урсула фон дер Ляєн

Президентка ЄК підкреслила, що Китай повинен “однозначно засудити грубе порушення Росією суверенітету, територіальної цілісності та міжнародно визнаних кордонів України та діяти відповідно”, якщо він дійсно прагне захистити міжнародний порядок, заснований на правилах.