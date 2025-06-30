Посли ЄС відкладають санкції через Словаччину, Канада відновлює переговори зі США

Як повідомляє уряд Канади

Посли Європейського Союзу вирішили не розглядати 18-й пакет санкцій проти Росії, поки Словаччина не вирішить питання відмови від російського газу з Єврокомісією. Цю інформацію надав анонімний дипломат ЄС.

“Безглуздо обговорювати це до візиту представника ЄК до Братислави. Пакет в основному узгоджений. Для того, щоб 2 делегації зняли свої застереження, необхідно розв’язати інші питання. Одна делегація має проблему. Інша підтримує її. Але формально це два застереження.”

Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що наступного тижня до країни прибуде спеціальна місія Єврокомісії для обговорення ініціативи REPowerEU. На засіданні послів ЄС 27 червня не вдалося ухвалити 18-й пакет санкцій через позиції Словаччини та Угорщини.

У неділю, 29 червня, прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про відновлення торговельних переговорів зі США після скасування Канадою податку на цифрові послуги для американських технологічних компаній.

“Канада скасує податок на цифрові послуги в очікуванні взаємовигідної всеосяжної торговельної угоди зі Сполученими Штатами. Відповідно до цих дій, прем’єр-міністр Карні та президент Трамп домовилися, що сторони відновлять переговори з метою досягнення угоди до 21 липня 2025 року.” – Уряд Канади

Завершення переговорів заплановано на саміті лідерів G7 у Кананаскісі. Карні підкреслив, що Канада готова витратити стільки часу, скільки буде потрібно, щоб досягти угоди, яка відповідатиме інтересам канадських працівників і бізнесу.

Заступник міністра закордонних справ Ірану Маджид Тахт-Раванчі заявив, що США повинні відмовитися від подальших ударів по країні, якщо прагнуть відновити дипломатичні переговори.

“Рівень цього можна обговорювати, можливості можна обговорювати, але казати, що у вас не повинно бути збагачення, у вас має бути нульове збагачення, і якщо ви не погоджуєтесь, ми вас бомбитимемо – це закон джунглів.” – Маджид Тахт-Раванчі, заступник міністра закордонних справ Ірану

Він також зазначив, що дата можливого повернення до переговорів ще не визначена, і США повинні чітко сформулювати свою позицію щодо припинення ударів, щоб створити необхідну довіру для діалогу.

Сполучені Штати перехопили розмову іранських посадовців, які визнали, що атаки на їхні ядерні об’єкти були менш руйнівними, ніж очікувалося. У Білому домі спростували ці оцінки, заявивши, що ядерна програма Ірану зупинена.

“Соромно, що The Washington Post допомагає людям скоювати злочини, публікуючи “злиті” матеріали поза контекстом. Уявлення про те, що неназвані іранські чиновники знають, що сталося під завалами, – нісенітниця. Їхня програма ядерної зброї завершена.” – Керолайн Левітт, речниця адміністрації президента США

22 червня американська авіація атакувала три ядерні об’єкти в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції було усунення ядерної загрози, а об’єкти були повністю знищені.